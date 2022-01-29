不敗年菜自己煮！8步驟「清甜白菜滷」上桌　加2味口感大升級

記者黃君瀚／綜合報導

白菜滷是不敗年菜料理之一，美味的關鍵自然是選用當令食材大白菜，清甜又好吃，《168懶人料理》示範只要8個步驟就能輕鬆端上桌，再加1味蛋酥更是畫龍點睛，而如果手邊有些許干貝，還能瞬間讓質感大大升級！

食材：

大白菜 1顆

紅蘿蔔 1根

香菇 8-10朵

乾干貝 3個（可不放）

黑木耳 2-3朵

蒜仁 3-5顆

蝦米 適量

蛋 3顆

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調味料：

鹽 少許

白胡椒粉 少許

烏醋 1小匙（可不放）

米酒（或紹興酒） 少許（浸泡蝦米及干貝用）

做法：

1. 大白菜對半切清洗乾淨，白菜梗及葉切大塊後分開放。

2. 蒜頭切末、胡蘿蔔去皮切半圓、香菇泡發後切絲、黑木耳切絲。

3. 蝦米泡米酒、干貝加點紹興酒放電鍋，外鍋1杯水蒸開。

4. 起油鍋，先炸蛋酥。蛋液用篩網用轉圈方式，倒入油鍋中，炸至完全起泡後撈出。

5. 熱鍋，放入香菇煸出香味，加少許油，放入蒜末爆香，加入蝦米繼續爆香。

6. 放入紅蘿蔔、白菜梗，加些許的香菇水，煮至白菜梗變軟。

7. 下黑木耳跟干貝，加入白菜葉繼續燉煮，煮到白菜完全變軟。

8. 加少許鹽、白胡椒粉調味，烏醋1小匙，視個人口味可加可不加，加入靈魂的蛋酥，充滿蛋酥香及白菜清甜的白菜滷就完成啦！

圖解step by step：

▲大白菜對半切、清洗乾淨。

▲蒜切末、胡蘿蔔去皮切半圓。

▲香菇、黑木耳切絲。

▲大白菜切大塊，白菜梗和葉分開放。

▲起油鍋、炸蛋酥，蛋液用篩網轉圈方式。

▲倒入油鍋炸至完全起泡後撈出。

▲熱鍋、放入香菇乾煸出香味，加少許油後，放入蒜末爆香，加入蝦米繼續爆香。

▲下紅蘿蔔、白菜梗，加些許香菇水，煮至白菜梗變軟。

▲下黑木耳跟干貝，加入白菜葉繼續燉煮，煮到白菜完全變軟。

▲加少許鹽、白胡椒粉調味，烏醋1小匙（視個人口味可加可不加）。

▲加入靈魂的蛋酥。

▲充滿蛋酥香及白菜清甜的白菜滷。