不敗年菜自己煮！8步驟「清甜白菜滷」上桌　加2味口感大升級

記者黃君瀚／綜合報導
白菜滷是不敗年菜料理之一，美味的關鍵自然是選用當令食材大白菜，清甜又好吃，《168懶人料理》示範只要8個步驟就能輕鬆端上桌，再加1味蛋酥更是畫龍點睛，而如果手邊有些許干貝，還能瞬間讓質感大大升級！
食材：
大白菜 1顆
紅蘿蔔 1根
香菇 8-10朵
乾干貝 3個（可不放）
黑木耳 2-3朵
蒜仁 3-5顆
蝦米 適量
蛋 3顆
調味料：
鹽 少許
白胡椒粉 少許
烏醋 1小匙（可不放）
米酒（或紹興酒） 少許（浸泡蝦米及干貝用）
做法：
1. 大白菜對半切清洗乾淨，白菜梗及葉切大塊後分開放。
2. 蒜頭切末、胡蘿蔔去皮切半圓、香菇泡發後切絲、黑木耳切絲。
3. 蝦米泡米酒、干貝加點紹興酒放電鍋，外鍋1杯水蒸開。
4. 起油鍋，先炸蛋酥。蛋液用篩網用轉圈方式，倒入油鍋中，炸至完全起泡後撈出。
5. 熱鍋，放入香菇煸出香味，加少許油，放入蒜末爆香，加入蝦米繼續爆香。
6. 放入紅蘿蔔、白菜梗，加些許的香菇水，煮至白菜梗變軟。
7. 下黑木耳跟干貝，加入白菜葉繼續燉煮，煮到白菜完全變軟。
8. 加少許鹽、白胡椒粉調味，烏醋1小匙，視個人口味可加可不加，加入靈魂的蛋酥，充滿蛋酥香及白菜清甜的白菜滷就完成啦！
圖解step by step：
▲大白菜對半切、清洗乾淨。
▲蒜切末、胡蘿蔔去皮切半圓。
▲香菇、黑木耳切絲。
▲大白菜切大塊，白菜梗和葉分開放。
▲起油鍋、炸蛋酥，蛋液用篩網轉圈方式。
▲倒入油鍋炸至完全起泡後撈出。
▲熱鍋、放入香菇乾煸出香味，加少許油後，放入蒜末爆香，加入蝦米繼續爆香。
▲下紅蘿蔔、白菜梗，加些許香菇水，煮至白菜梗變軟。
▲下黑木耳跟干貝，加入白菜葉繼續燉煮，煮到白菜完全變軟。
▲加少許鹽、白胡椒粉調味，烏醋1小匙（視個人口味可加可不加）。
▲加入靈魂的蛋酥。
▲充滿蛋酥香及白菜清甜的白菜滷。
讀者迴響