上牌桌前請注意！打麻將5大禁忌 「第3點」很多人不知道

▲5大打牌禁忌快學起來，千萬不要踩雷。（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

過年不免俗的要來摸一圈，但是要上牌桌前要先知道有哪些雷區不要踩！《DailyView網路溫度》整理出5大打牌禁忌，不想輸到脫褲就趕快學起來。

禁忌1：不能拍肩、拍背

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這個禁忌算是最基本的，當別人運正旺的時候，你去拍肩或拍背，有可能會把別人的好運給拍掉，所以不想掃到颱風尾的話，千萬不要去做這個動作阿！

禁忌2：連莊時候忌離開座位

這點一不小心就會忘記，但是連莊就是氣勢正旺的時候，只要你一起身，可能就會中斷莊家的運，所以告訴自己，即使再想上廁所，也要等到莊家下莊，不然下次等你連莊的時候，就換對方起身了。

禁忌3：打牌前忌剪指甲

這個禁忌很多人不知道，有傳聞說打牌前剪指甲會傷氣，曾經有位網友分享，自己在打牌前剪了指甲，當天不僅怎麼樣醏胡不到還狂放槍，所以就算指甲再長，也要等下桌後再去剪。

禁忌4：打牌忌心情不好

心情其實會影響到整個牌桌氣氛，若是有人心情不好，牌桌上的其他人也會覺得氣氛尷尬，這樣打起來也會很不痛快，再加上心情不好的人通常很難得到財神爺眷顧。

禁忌5：忌多話

這個其實要看人，有些人喜歡在牌桌上聊天，但有些人喜歡專心打牌，不過通常太專心在聊天上，就會比較容易分心，一不小心放槍也是常有的事。