台鐵集集線新建隧道拚4月底通車　春節期間恢復台16線2線道疏運

▲集集支線隧道工程進度超前3倍，預計4月底第一階段完工（下同）。（圖／行政院中部聯合服務中心提供）

記者高堂堯／南投報導

台鐵集集支線集集段邊坡，去年8月發生大規模走山崩坍，不久又遇雨造成隧道內受到擠壓而變形受損；台鐵管理局指出，於去年12月開工打除舊隧道、目前採「明挖覆蓋隧道工法」新建隧道，並加強邊坡穩定設施及截排水治理，且今天起將暫停施工，讓省道台16線於春節期間會恢復2線道，以利返鄉及觀光旅遊車流暢通，鐵道部分第1階段預計於4月底通車。

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧於昨天上午，會同台鐵管理局嘉義工務段前往會勘施工進度，集集鎮長陳紀衡、南投縣議員王秋淑也出席參與。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵嘉義工務段段長鄭盛宏表示，去年因邊坡坡頂及坡面逕流持續入滲坡體內，土壤含水量及孔隙水壓力瞬間提高，造成上覆鬆軟土石層沿著滑動面向下滑移導致走山；現於工程方面會加強邊坡治理，從坡頂設截水溝、陡面搭配自鑽式岩栓強化護坡、緩坡面用掛網植披保護坡面。

蔡培慧補充，用路人及周遭居民安全最是重要，而原隧道嚴重損壞，以明挖覆蓋工法新建隧道，更能維持行車安全，截水跟排水的治理則以25年洪水量來設計，有效降低災害再現，未來也會以全測站及CCTV監測；為防堵強降雨造成土石滑動，工程也會加強噴漿溝及擋土牆，設置防落石柵以提升穩定性。

由於這禮拜就是農曆春節、返鄉人潮即將湧現，加上集集鎮公所今年4月底要辦理活動，陳紀衡希望能讓集集線先通車，再持續辦理邊坡工程；蔡培慧表示，目前進度超前3倍，第1階段可望在4月底通車，趕上公所活動，第2階段則預計在2023年1月底竣工。