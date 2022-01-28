陳時中盤點5條傳播鏈感染源不明　「7零星個案釐清中」

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

本土疫情連環爆，指揮中心指揮官陳時中指出，國內目前共有5條傳播鏈感染源不明，為雙北圓山廚師-房仲相關案、宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店，亞東醫院、龍潭退休人士、錢都-加貝多幼兒園，皆分別感染不同的Omicron。另外，昨（28）日公布的不明感染源個案18555又新增媽媽與嫂嫂驗出陽性，目前桃園有7起感染源不明的零星個案待釐清。

指揮中心公布今日桃園又爆出3例零星感染，感染源未明。陳時中表示，除了案18555的媽媽、嫂嫂以外，其他都是單獨個案，其中有2人（案18757、18758）住在八德，都是自行赴社區採檢站驗出。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前國內有10條Omicron獨立傳播鏈，包含2條最大宗的桃機-遠雄自貿區、高雄港，而三家醫院分別屬於不同3條，包含亞東、北市聯醫中興院區、仁愛院區護理師，另機場防疫計程車司機各有2條、機場防疫人員1條，宜蘭、雙北則分別2條不同傳播鏈。

不明感染源案例越來越多，指揮官陳時中表示，現在很難判斷風險有多高，但有5條傳染鏈感染源頭不清楚，是目前需要積極追查釐清的，以事實資料證實，無法證實的時候則需要觀察。