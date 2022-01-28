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社會 社會焦點 保障人權

過年圍爐少1人！愛女在家門口失蹤第34年　心痛母：找到我斷氣為止

記者黃宥寧／桃園報導

「對別人而言恬恬失蹤的事就只像是一台機車失竊」奕恬媽媽將時間拉回1988年，當時3歲的恬恬與大4歲的哥哥及一群同伴在家門口玩耍，傍晚了，孩子們紛紛回家，但哥哥卻遍尋不著妹妹，不管發動親友尋找、發傳單、報案、上媒體受訪、比對無名屍，從失蹤到刑事「八號分機」，34年煎熬日子，仍盼奕恬能回家吃團圓飯。

▲▼ 陳奕恬。（圖／陳媽媽提供）

▲穿著小洋裝活潑可愛陳奕恬，1988年才3歲的她與哥哥在桃園家門口玩耍，但卻消失不見，如今已經第33年。（圖／陳媽媽提供）

今年57歲陳媽媽接受《東森新媒體ETtoday》專訪，溫柔又親切的打招呼就像一位慈祥和藹的母親，令人感到相當安心又溫暖。她前些年車禍導致現在行動不便，白髮皤皤滄桑模樣，也彷彿訴說著這些年費盡苦心找奕恬特殊歷程。

陳媽媽回憶1988年6月24日，是她人生也是全家人最大、最劇轉捩點。當天3歲的恬恬跟7歲的哥哥一起在家門口和其他鄰居小孩玩紙牌，但傍晚了，鄰居孩子們陸續被父母呼喚回家，但不管哥哥、媽媽怎麼呼喚恬恬名字，就是沒看見寶貝女兒的小小身影。

▼濃密黑短髮擁有渾圓大眼的恬恬，在失蹤2個多月前拍下這張照片，如今已經第34年。（圖／翻攝自兒福聯盟─孩子的守護者）

▲▼ 陳奕恬。（圖／陳媽媽提供）

「大片大片的黑肆意蔓延在天空 ，也下起毛毛雨」著急的恬恬父母也急赴派出所報案，寫下恬恬資訊「穿紫紅色小洋裝、左撇子、右手無名指與手心監有一顆黑痣」，希望能找到孩子。

隔天，動員50名親朋好友沿著大圳，拿著竹竿不斷翻水面，大夥人一路從住家走到快到桃園機場，「一些小動物屍體都撈到，就是沒有人」恬恬媽媽心碎回憶當下，宛如一切昨天才發生。天亮撈到天黑，親友心照不宣「沒找到就是個好消息」。

豈料，又隔一天鄰居女兒默默問「你們沒撈到嗎？」緩緩說出，其實她當天有看到一對男女，抱了個孩子上機車，接著又說「遠遠看見那小孩2隻小小腳不斷踢，感覺很不舒服想掙脫」。恬恬父母一聽，急著問有看到穿什麼衣服嗎？鄰居女兒則回「好像是黃色衣服」恬恬媽媽一聽急著回「那就對了！因為腳一直踢，遠遠看到應該是奕恬當天穿的黃色小褲褲」。但如果被懷人綁架，為什麼又毫無音訊，更沒人打電話來要錢。

▼奕恬1988年失蹤，當時也懷疑是遭綁架。（圖／奕恬媽媽提供）

▲▼ 陳奕恬。（圖／陳媽媽提供）

「我求神問卜、燒香拜佛，所有的神明都告訴我妳的女兒還在」無能為力的恬恬媽媽眼眶泛淚向記者說這段話，更反問記者「如果活著，可是為什麼都找不到？」這樣的問題恬恬媽媽問過許多人一遍又一遍，卻得不到一個正解，而掉的淚水又隱藏了多少思念。

為了找心肝寶貝女兒，恬恬父母試過好多方式，印A4黑白傳單到處張貼、也跑到桃園記者公會，央求記者發布新聞。但沒找到女兒，卻引來奇怪電話，半夜打來電話，對方一句話也沒說，背景僅有不時傳來的狗叫聲、汽車呼嘯而過的聲音，就這樣長達1分鐘，不管恬恬媽媽怎麼問對方是誰、要找誰，卻都毫無回應。

記者也問恬恬媽媽，有想過最壞的狀態嗎？有透過社工留DNA檢體，跟無名屍做比對嗎？奕恬媽媽激動回「有啊！那時候新北海山分局有一個女巡佐聽說很會找人，我也去建檔，也跟我說有結果會通知我」。

思念恬恬的不僅僅只有父母，大恬恬4歲的哥哥，有段時間想起妹妹，飯吃著吃著就哭了，甚至在學校作業結語，總是寫下「我真的很希望可以找到失蹤很久的妹妹」，看在陳媽媽眼裡，心裡是滿滿的不捨，她懂兒子不像大人會直接宣洩情緒，更多的時候都是默默舔舐著傷口。

▼奕恬失蹤後，生死不明 。（圖／陳奕恬媽媽提供）

▲▼ 陳奕恬 。（圖／陳奕恬媽媽提供）

一年又過一年，全家心力交瘁，陳爸爸也中風失智，但偶爾看著電視，會喃喃自語說著「我還有一個女兒欸，怎麼都還沒回來...」甚至會看著恬恬媽媽說「攏系妳！囝仔攏嘸顧好！」，恬恬媽媽自責「如果當天在家先放下做手工工作，在外面看著兄妹就好了」。而陳爸爸在2005年不敵病魔，走向生命盡頭仍等不到恬恬回家，享年54歲。

1991年兒童福利聯盟成立，不論兒盟有辦什麼活動或是有什麼採訪，奕恬媽媽在許慶鈴副主任提醒下，一定都會前往參加，她認為多一次曝光就多一次找到女兒的機會。

「露出曙光？」奕恬媽媽提到，女兒失蹤這段日子，她上過電視節目也接受過電視台資深記者專訪。專訪在電視上播放後，過沒幾天，記者興奮打給她「找到妳女兒了！」她不敢置信，如果是真的，那女兒的年紀應該是大學了。取得聯繫方式後，她迅速與花蓮的陳先生聯繫。對方在電話那頭說「我在新竹領養的女兒就是恬恬，更說出小孩是被丟在新竹火車站」接著又說因為他有4個兒子死了2個，姊夫是記者，時常往警局跑，當時姊夫就問他「你要不要去看看，喜歡就帶回去領養」於是公告6個月後就名正言順領養。直到在新聞上看到兒福相關報導，他就叫女兒看下「失蹤家長那麼多，妳要不要看一下哪個是妳媽媽」結果「女兒」一看就認出奕恬媽媽。陳先生最後向奕恬媽媽說「來台北車站相認，有感應就相當」奕恬媽媽也趕緊將這個訊息告訴兒盟的許慶鈴副主任，但經許副主任追問後，也確定不是恬恬。

▼恬恬媽媽娓娓道來這些年找女兒的辛酸歷程。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 陳奕恬。（圖／陳媽媽提供）

奕恬媽媽嘆了口氣說，丈夫、婆婆陸續離開，連奕恬從未見過面的弟弟也因病去世，因為繼承問題曾去法院聲請死亡宣告，但不知道為什麼每次到法院要去聲請，就覺得不是那麼順暢，心裡總是覺得「雜雜的」，最後只好又離開，所以至今仍沒有幫奕恬辦好死亡宣告。

「今年恬恬37歲，說不定會像她姊姊一樣嫁為人妻生兒育女了」，恬恬媽媽從當初的慌張到如今冷靜侃侃而談，從不變的，就是望女兒歸來的心不減反增，只是回憶錄就此停在恬恬3歲可愛又活潑那年，恬恬媽媽也誓言會一直找、一直等，直到斷氣為止。

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