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12歲男童失蹤3天找到剩「殘缺遺體」！遭4犬分食慘死　最後畫面曝

記者鄭思楠／綜合報導

網傳大陸邯鄲市峰峰礦區有家長近日發出《尋人啟事》，尋找一名失蹤的12歲男孩。失蹤3天後，男孩遺體在離家1.5公里處被發現，疑被4條犬隻圍攻致死，臉上已經被啃得不全。

據《澎湃新聞》報導，死者男孩潤潤的家屬稱，1月20日，潤潤在外玩耍失聯。3天後，1月23日，在離家1.5公里處發現潤潤的屍體。「被狗咬死，」潤潤的一位家屬稱。

▲▼12歲男還被狗咬死。（圖／翻攝自微博）

▲12歲男還被狗咬死。（圖／翻攝自微博）

涉事犬隻是流浪狗還是辦有犬證，以及體型如何？邯鄲市公安局峰峰礦區分局政工科工作人員稱，涉事的4條犬隻已全部被控制，具體細節不便透露。

峰峰礦區區委政法委於26日晚間發布《關於網傳「峰峰礦區彭城鎮一少年被犬攻擊致死」的情況通報》。

通報稱，2022年1月26日，網上傳播「峰峰礦區彭城鎮一少年被犬攻擊致死」的消息。經初步核實，1月23日公安機關在彭城鎮一處廠院內發現一具屍體，疑似被犬隻攻擊致死，死者是彭城鎮李姓少年。峰峰礦區公安分局對此高度重視，公安機關已經受理案件，相關責任人已被依法傳喚到案，肇事犬隻已被妥善控制。目前，案件正在進一步調查中。

▲▼12歲男還被狗咬死。（圖／翻攝自微博）

▲男孩最後被拍到的畫面。（圖／翻攝自微博）

這並非當地發生的首起惡犬傷人案件。2018年5月7日，在放學回家途中，峰峰礦區臨水鎮2名國小四年級男孩遭遇一隻惡犬瘋狂撲咬致傷，肇事犬為一條黑色大型犬，事發後狗主人將肇事犬帶離現場。峰峰礦區警方隨後將狗主人以涉嫌危險方法危害公共安全刑事拘留，將肇事犬依法沒收。

據了解，《邯鄲市養犬管理條例》於2010年3月1日正式施行，對養犬行為和養犬管理進行了明確規範。上述案件發生後，峰峰礦區公安分局曾在全區範圍內開展居民養犬專項整治行動，向群眾發放「規範養犬、責任養犬」告知書，並對流浪狗進行抓捕。

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