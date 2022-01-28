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軍工廠爆槍擊事件！烏克蘭國家衛隊「持AK47掃射」　 總統下令徹查

文／中央社

烏克蘭國家衛隊（National Guard）1名士兵今天在國內1間軍工廠開槍掃射，造成5死5傷的慘劇。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已下令警方徹查此案。

綜合法新社與「時人」雜誌網站（People.com）等外媒報導，這起槍擊事件發生於當地時間清晨3時40分，地點在第聶伯羅（Dnipro）的Pivdenmash飛彈工廠。

時廠內正發放武器給下一輪值班守衛，21歲士兵尤里約維奇（Ryabchuk Artemiy Yuriyovich）突然手持AK47步槍開始掃射，5名死者之中有4人是國家衛隊成員，另有1名平民婦女。

尤里約維奇犯案後逃離現場，不久後即被警方逮捕，惟其犯案動機仍在調查中。案發後，澤倫斯基形容這起槍擊事件非常「駭人」，並向罹難者親友致上哀悼之意。

澤倫斯基還強調，「我希望執法人員能讓大眾充分了解這起犯罪案件的完整狀況，包括槍手的行凶動機，以及這起事件為何會發生。」

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