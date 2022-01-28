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虎年遊京1／瘋搶「北京限定」台灣味　鼎泰豐進攻百億冷凍年菜

 記者任以芳／北京報導

受疫情影響，今年在大陸工作或讀書台灣人選擇「就地過年」，除夕團圓飯少了家鄉味難免失落。台商鼎泰豐推出北京限定「台式年菜」，一共6道菜餚懶人包，拎回家馬上吃。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問北京鼎泰豐淮揚菜廚師長林金安介紹，所有食材精心挑選，富貴鯧魚米粉嚴選東海鯧魚、一品佛跳牆選用上等鮑魚。由於冷凍年菜成為大陸主流年夜飯，預估未來市場大餅高達百億人民幣。

▲▼2022年菜專題、鼎泰豐、北京限定 。（圖／記者任以芳攝）

▲儘管北京有零星疫情，鼎泰豐北京分店年夜飯預訂全滿。（圖／記者任以芳攝）

台灣老字號品牌鼎泰豐，長期深耕大陸和海外市場，至今在台港澳、全球海外分店共計173家分店。以往大陸習慣到店吃年夜飯，鼎泰豐總經理辦公室副總金蜀卿接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問介紹，「今年北京各分店已進入備戰狀態，庫存準備比往年多很多。」因為，今年農曆春節訂桌率也比去年高出好幾成。主要大陸有七天春節長假，許多人除夕夜沒訂到，把家庭聚餐彈性往後順延。

▲▼2022年菜專題、鼎泰豐、北京限定 。（圖／記者任以芳攝）

▲2022年鼎泰豐「北京限定」台灣味年菜  。（圖／記者任以芳攝）

除了現場圍爐，大陸這兩年流行網購領動年菜，今年鼎泰豐特地設計壬「北京限定」寅虎年年菜套餐。菜單一亮出來，勾起台灣遊子思鄉情，富貴鯧魚米粉、鼎制浙式方肉、鴻運虎掌烏參、一品佛跳牆、經典台式三杯雞、鰻魚荷葉米糕。

6道台式年菜選材不馬乎，北京鼎泰豐淮揚菜廚師長林金安介紹，鴻運虎掌烏參的「虎掌」，是採用富含膠原蛋白的豬膝筋製作，口感Q彈；過年象徵年年有餘的富貴鯧魚米粉，嚴選東海鯧魚，先油炸後放入高湯慢火熬煮，肉質紮實鮮美不軟爛，綿細閩南芋頭和湯汁融為一體，Q彈的米粉，油蔥酥提味，很有台灣味。

▼過年象徵年年有餘的「富貴鯧魚米粉」 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2022年菜專題、鼎泰豐、北京限定 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2022年菜專題、鼎泰豐、北京限定 。（圖／記者任以芳攝）

▲肥而不膩浙江口味方肉 。（圖／記者任以芳攝）

鼎制浙式方肉是林金安獨家研製的經典名菜，外型酷似台北故宮珍藏的國寶「肉形石」。精選新鮮五花肉塊，加水經過八小時原味燒制，逼出肉裡的油脂，口感肥而不膩。一品佛跳牆有鮑魚、烏參、花膠、花菇、干貝等高級食材。林金安特地介紹，「干貝、鮑魚個頭大小一樣，份量十足。」

方便的冷凍年菜方便，地雷也很多，最怕失去原味、不夠新鮮等問題。林金安特地介紹，這次研發冷凍年菜經過非常多次反覆測試，終於找出最佳保存方式，食材分開真空包裝延續新鮮度，解凍後的依然保存原味。

▲▼2022年菜專題、鼎泰豐、北京限定 。（圖／記者任以芳攝）

▲一品佛跳牆。（圖／記者任以芳攝） 。（圖／記者任以芳攝）

方便的冷凍年菜方便，地雷也很多，最怕失去原味、不夠新鮮等問題。林金安特地介紹，這次研發冷凍年菜經過非常多次反覆測試，終於找出最佳保存方式，食材分開真空包裝延續新鮮度，解凍後的依然保存原味。

在北京擔任藝術策展人的畢依帆，攜帶一套「北京限定」台式年菜回家，自己創意加料。「虎掌烏參」加入寧波年糕煨煮，加入剛燙好的青江菜，讓美食增添色彩。她說，「不能回家過年，至少還能擁有家鄉美食的記憶。」

▼燉煮軟爛、入口即化烏蔘 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2022年菜專題、鼎泰豐、北京限定 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2022年菜專題、鼎泰豐、北京限定 。（圖／記者任以芳攝）

▲網購冷凍年菜成為大陸新趨勢。（圖／記者任以芳攝）

金蜀卿表示，北京出現零星疫情提倡「就地過年」，冬奧比賽快開始，許多人選擇留京過年。冷凍年菜才推出不到一個月，很多北京民眾打來加碼訂購，還沒到除夕已經全部銷售一空，轉向搶購冷凍餃子和牛肉麵，銷售量比起之前大增2、3成。

相較台灣消費者習慣現提年菜回家加熱，這兩年大陸受疫情影響，冷凍年菜賣得出奇的好。緊抓大陸新趨勢，鼎泰豐今年以北京當試點，推出限定套組冷凍年菜，客人可以網購也可到店取貨，預估未來冷凍食品市場高達百億人民幣商機，成為新飲食消費戰場。

▼鼎泰豐進攻大陸冷凍年菜市場，北京先試水溫，反應不錯 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2022年菜專題、鼎泰豐、北京限定 。（圖／記者任以芳攝）
 

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關鍵字：

鼎泰豐年菜冷凍

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