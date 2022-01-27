廟內參拜怕群聚　台中真武宮戶外擺「七星劍橋」消災解厄

▲▼台中真武宮壇主蕭道賢（左）在戶外擺「七星劍橋」，為信眾祈福消災解厄。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

農曆春節期間，國人都會到廟裡參拜、安太歲、點光明燈，祈求來年全家健康平安，事業順利，但隨著Omicron變種病毒逐漸擴散，連中央指揮中心也公布更嚴格的參拜規定，多少會讓民眾卻步，台中聖和真武宮為了不讓信眾在室內群聚，特地在戶外舉辦各種祈福科儀，尤其是罕見的「七星劍橋」，據說赤腳走過七星劍橋能消災解厄，而劍橋下又有七個爐火，更具有驅邪淨身作用。

Omicron變種病毒確診病例逐日增加，內政部日前公布各寺廟不得舉辦廟會、遶境等群聚活動，民眾要入廟參拜不但實聯制、量體溫，更要全程佩戴口罩，廟內執事人員更是全程戴好戴滿，不少知名廟宇例如大甲鎮瀾宮也取消搶頭香、發小紅包等。

位在台中市北屯區的聖和真武宮，供奉玄天上帝，為了讓信眾依然能有參拜祈福的場地，春節期間在戶外舉辦盛大道場，配置四季值神、廿四節氣值神、及金龍、黑虎、春牛各一隻，會場還懸掛108個風鈴，具有避邪、觀賞用途。

祈安禮斗是一種為信眾祈福的道家科儀，尤其連續九天九夜讚誦經懺的「九皇朝真禮斗」，由武當道脈之玄武宗派台灣第14代宗主、今年78歲的壇主蕭道賢，率領17名弟子參與法事，最為盛大隆重。

現場不但設有「本命元辰燈」、「五路財神燈」、「轉運燈」等，讓信眾祈求工商利市、正財偏財入庫、運勢低沉轉化為光明之外，還有罕見「七星劍橋」。

據說七星劍的雙面刻有七星，七星星君是「消災解厄」的法寶，七星劍橋下又有七個爐火，信眾一旦赤腳踏過七星橋，能驅邪淨身、化解車關、血光、病厄。