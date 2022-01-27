執行署台南分署協助南檢拍賣扣押車輛　3組拍定合計56萬4千元

▲行政執行署台南分署受台南地檢署囑託變價刑事扣押物拍賣，結果共拍出3部營業貨運曳引車及3部半拖車等，合計拍賣價金為56萬4千元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



行政執行署台南分署受台南地檢署囑託變價刑事扣押物，於27日上午10時，在位於安南區城西垃圾焚化廠停車場進行拍賣，拍賣標的是7部營業貨運曳引車及7部半拖車，共計有14組民眾到場競標，拍賣結果共拍出3部營業貨運曳引車及3部半拖車等，合計拍賣價金為56萬4千元。

27日聯合拍賣會拍賣最高價的標的物是達富2014年營業貨運曳引車及其半拖車，建議起拍標價為11萬元，拍賣官在詳細介紹該車輛貸款數額後，請在場民眾開始喊價時，民眾競價相當踴躍，在經過20多輪次加價聲中，以40萬元拍定，連同貸款餘額135萬多元，拍定人取得成本約在176萬元，相當划算。另車況最新最受囑目的是2021年份賓士營業貨運曳引車及其半拖車，但因該車輛尚欠車貸及牌照稅合計約559萬9千元，由1位民眾以出價2萬元標走。

台南分署表示，本案是台南地檢署國土專組檢察官偵辦不法集團將廢棄物大量棄置並掩埋在台南地區土地，造成土壤污染案件時，查扣主嫌供犯罪用之貨運曳引車與半拖車共14部。27日拍賣程序台南地檢署由主任檢察官蔡宗聖率領檢察官、事務官及學習司法官到場。拍賣價金將全數解繳台南地檢署。

台南分署表示，為配合行政執行署123聯合拍賣日活動，將持續推出物超所值的拍賣物件，供民眾撿好康。相關的拍賣訊息，請民眾密切注意台南分署的官網及FB。