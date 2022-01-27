2021年手機銷售榜出爐　蘋果霸佔榜單、三星殺出血路

▲2021全台最賣手機iPhone 12 128奪冠，蘋果強占11席霸榜。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

2021年台灣手機市場銷售排行出爐，根據市調機構GFK公布2021年全台實體通路調查的數據統計，iPhone11、12、13系列都有手機上榜，一口氣搶下11個席次，其中iPhone 12（128G）最受歡迎，而三星Galaxy A32則從蘋果陣營殺出血路，拿下第五名。

2021年手機市場整體銷售量為534萬部，較2020年642萬部減少108萬部，下滑17%，總銷售額也較前年少24%。傑昇通信表示，2021年受疫情、晶片短缺等因素干擾，影響經濟動能放緩，甚至在6月降至35萬部，創銷量新低，即使買氣一度低迷，2021年全年熱銷前20名單機仍由蘋果獨占鰲頭，搶下11席霸榜。

▲2021年台灣手機熱銷榜單。（圖／傑昇通信提供）

2021年台灣熱銷手機排行，iPhone11、12、13系列都有手機上榜，一口氣搶下11個席次；2021年全台熱銷單機寶座由iPhone 12（128G）拔得頭籌，傑昇通信表示，由於iPhone 12系列於2020年Q4開賣，銷售期間較長，加上13系列發表後，蘋果官方率先針對前一代降價，因此吸引買氣，而iPhone 13（128GB）表現亮眼，開賣不過一季，便榮登銷量榜第二名。

三星A系列銷售力道強勁，2月上市的Galaxy A32（6GB/128GB）直接碾壓iPhone 11、iPhone 12 Pro及iPhone 13 Pro以上等級的旗艦機型，搶下排行第五名，成為2021年全台最賣安卓機型；傑昇通信指出，各大手機品牌陸續推出具競爭力的5G手機，當選擇性一多，同樣主打大螢幕、大電量、多鏡頭，也採用等級較高的處理器，但入手價格卻免萬元，對消費者而言性價比還是主要考量。

而陸系手機排名仍是OPPO、vivo、realme等熟面孔，且以4G手機為銷售主力，OPPO以Reno 5及A54上榜，分別是第14名與第16名，vivo最賣手機為Y20，排行第15名，realme C21則位居第20名；傑昇通信觀察，陸系手機除OPPO Reno5外，全是4G入門機型，且在疫情最嚴峻的Q2、Q3都有很好的銷量，考量價位不到4千，但規格確誠意十足，臨時需要換機時可無痛入手。

傑昇通信分析，全台手機市場表現，在疫情持續延燒及供應鏈短缺之下雪上加霜，全年手機銷售量、銷售額雙雙下降，不過以排行上的5G手機占比來看，頻段轉換顯然是這兩年刺激智慧型手機銷量的關鍵，且5G又能同步帶動手機內部其他零組件升級，如儲存容量、影像品質，以及對應於更多與生活場景的使用需求等，展望2022手機市場仍然相當值得期待。