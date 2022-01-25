春節搶先開箱！電商現貨開賣AirPods 3　最快24h到貨、最高賺千元回饋

▲蘋果第三代無線耳機AirPods 3，在電商平台現貨開賣。（圖／取自蘋果官網）

記者洪菱鞠／台北報導

蘋果第三代無線耳機AirPods 3在去年12/20正式在台開賣後，首波預購熱銷，不過當時下訂後需等1個月左右才會收到，讓不少果粉苦等好久，現在電商平台提供現貨開賣，其中最高可賺千元回饋，最快24小時內可到貨入手，在春節開箱用起來。

東森購物網「APPLE旗艦館」今（1/25）、明（1/26）兩天有限時優惠，購買專區指定商品，登記活動享7%禮物卡回饋無上限，以新品AirPods 3來說，目前站上現貨開賣中，再搭配刷卡最高回饋10%，換算總共回饋1,018，荷包再倒賺，下單預購後，1/26起依訂單順序陸續出貨，讓迫不及待想入手的人立刻使用。

▲東森購物網買AirPods 3，再享7%禮物卡回饋無上限。（圖／翻攝自東森購物網）

momo購物網今可先預購AirPods 3，明起開賣，同樣主打有現貨，最快年前可送到消費者手中，此次除了推出最常被一起選購的「AirPods全新第三代無線藍芽耳機+保護套+掛繩」組合，優惠95折，特價6,190元；看準近期防疫需求，另推出「AirPods全新第三代無線藍芽耳機+便攜消毒殺菌燈」組合，優惠92折，特價6,190元。凡下單刷momo卡皆再享5% momo幣回饋無上限。

▲▼AirPods 3組合搭配，提供消費者不同選購選擇。（圖／momo提供）

遠傳friDay購物也搶得AirPods 3少量現貨，預計明天（1/26）上午10點起正式開賣，除今天之前下訂預購還能回饋88元遠傳幣，現正值年貨節促銷，1/26前消費滿3千元，還有機會抽中價值2萬元瑞穗天合國際觀光酒店一泊二食（雙人房）。而明起會先陸續針對已預購者出貨，最快後天就能到貨，至於實際送達時間，仍要視消費者所在地點及物流業者實際配送進度而定。

另有2大電商平台同樣於1/26當天現貨開賣，博客來在中午12點準時開賣，限時限量，暫無搭配現折活動；PChome 24h於下午2點現貨開賣，最快24小時到貨，即日起至2/10購買AirPods系列商品，並成功投保「PChome安心保」，再送限量500折價券。

樂天市場神腦生活推出AirPods 3預購並祭出雙重優惠，原價5,990元，購物滿2,000元可賺點數200點，持樂天信用卡消費滿5,000元，再賺點數10%回饋，等於現賺790點，一點等於一元，相當於用5,200元即可入手。訂購以後，預計在90個工作天內出貨，將依原場到貨情形陸續安排出貨。