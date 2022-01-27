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老農發現「1男7女」合葬水墓　專家一看大驚：快挖！

湖北就曾有工人無意間發現一處1男7女合葬墓。（圖／翻攝自百度百科）

▲湖北一名老農無意間發現一處1男7女合葬墓。（圖／翻攝自百度百科）

圖文／CTWANT

華人社會重視喪葬事宜，尤其一些達官貴人，選擇墓地時不僅講究，更是重視風水；特別是古代帝王，在生前就已費盡心思籌劃身後事，甚至會在墓葬中擺放珍貴文物陪葬，而考古專家則可就此進一步推斷當時的文化習俗。日前在大陸湖北省，就有一名老農發現一座明朝皇族古墓，不過奇特的是，這竟是一處1男7女合葬墓，專家到現場勘驗後大驚，馬上指示「快挖」，原因是古墓中藏有珍寶。

墓葬文物價值連城，長久以來一直是盜墓賊覬覦的對象。（示意圖／翻攝自百度百科）  

▲墓葬文物價值連城，長久以來一直是盜墓賊覬覦的對象。（示意圖／翻攝自百度百科）

這座位於湖北省鍾祥市的合葬墓，是由一名在追捕野兔的老農所發現，老農事後緊急通知當地文物局前來勘查，專家到達現場後，馬上將墓葬附近的泥沙清理乾淨後意外發現，墓室使用的全是由糯米漿所製成的磚塊，這種磚塊在古代，可不是一般人家可以使用，墓中埋葬的肯定是達官顯要。

專家接著打開墓室外壁後，發現墓室內有相當多的積水，可不要以為是這座墓室漏水，原來，這座墓穴在死者下葬後，才灌入水，在考古界將這種墓稱為「水墓」；這也讓考古學家更加確信，埋葬此處的往生者，身分相當崇高，有可能是王侯將相。

郢靖王墓的墓室封門牆。（圖／翻攝自百度百科）  

▲郢靖王墓的墓室封門牆。（圖／翻攝自百度百科）

就在將墓室內的水全部排出後，映入專家眼中的竟是一座多人的合葬墓；有經驗的專家就在當下馬上說「快挖」！其實，考古專家在深入古墓內部時，已發現墓葬附近有明顯的洞穴，也就是一般盜墓者挖的盜墓洞，專家這時已猜到，會引來盜墓者的必定是貴族墓葬，陸續驗證墓地的設計、材料，更加確信這是帝王等級墓葬，墓內必有重要文物。

專家事後在墓中發現了1男7女的遺骸以及兩個元代的青瓷花瓶，棺木下方還暗藏10箱疑為放置黃金的木箱，從墓室銘上的記載得知，墓裡所埋葬的正是「郢靖王朱棟」。

  郢靖王墓極具價值的出土文物─龍鳳圖案的青花瓷。（圖／翻攝自百度百科）  

▲郢靖王墓極具價值的出土文物─龍鳳圖案的青花瓷。（圖／翻攝自百度百科）

朱棟就是明太祖朱元璋的第24子，不過他在26歲時英年早逝，而墓中1男7女遺骸，經過考察，男子確實就是郢靖王，不過7名女子中，只有1人是朱棟的妻子，另外6名女子，推測可能是侍女或被當作殉葬之人。

考古專家在進行挖掘時，發現棺材後面有掩埋箱子的痕跡，原本猜測藏有黃金，但將這些箱子清理後發現，箱子內裝的是是絲織品和字畫，因為長年的浸泡在水中，箱內文物腐爛無存；專家後來透過史料得知，由於墓葬文物價值連城，郢靖王墓一直是盜墓賊覬覦的對象。墓室內遭到極大破壞，經事後驗證，自1999年以來，這座古墓連續7次被盜竊，由於該墓葬已經被盜墓賊光顧過，墓中的黃金是否已被盜走，不得而知。

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