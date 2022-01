男友上電視「懷裡摟的是別人」　她看球賽才知被綠！怒炸甩了渣男

▲美國一名男子帶小三去看美式足球比賽,卻被電視直播鏡頭拍到,偷吃行徑全國放送。(圖/翻攝Twitter@NFL_Memes)



記者吳美依/綜合報導

美國一名女網友收看「國家美式足球聯盟」(NFL)季後賽電視直播,在鏡頭上看見入場觀賽的男友,但對方懷裡卻親密摟著另一名女子。她這才驚覺遭到背叛,憤而提出分手,並且在Instagram宣布此事。

女網友宣布分手時,貼出直播截圖,痛罵前男友是「垃圾」,「他是個偷吃慣犯,而旁邊這位是他的小三……我通常不會分享私事,但我的手機訊息快爆炸了,雖然很感謝大家傳給我,但我現在再也不想看到這張照片了。」

女網友表示,前男友「每天都在撒謊」,「他當時騙我說,只是一群兄弟出去看比賽。他還告訴我,他早就跟這個可愛女孩斷絕聯絡,但顯然只是另一個謊言。」

Lmao this dude was caught in 4K at the game with his side chick. Two L’s in one day. pic.twitter.com/6qSRrCvdTN