男友上電視「懷裡摟的是別人」　她看球賽才知被綠！怒炸甩了渣男

▲美國一名男子帶小三去看美式足球比賽，卻被電視直播鏡頭拍到，偷吃行徑全國放送。（圖／翻攝Twitter@NFL_Memes）



記者吳美依／綜合報導

美國一名女網友收看「國家美式足球聯盟」（NFL）季後賽電視直播，在鏡頭上看見入場觀賽的男友，但對方懷裡卻親密摟著另一名女子。她這才驚覺遭到背叛，憤而提出分手，並且在Instagram宣布此事。

女網友宣布分手時，貼出直播截圖，痛罵前男友是「垃圾」，「他是個偷吃慣犯，而旁邊這位是他的小三……我通常不會分享私事，但我的手機訊息快爆炸了，雖然很感謝大家傳給我，但我現在再也不想看到這張照片了。」

女網友表示，前男友「每天都在撒謊」，「他當時騙我說，只是一群兄弟出去看比賽。他還告訴我，他早就跟這個可愛女孩斷絕聯絡，但顯然只是另一個謊言。」

Lmao this dude was caught in 4K at the game with his side chick. Two L’s in one day. pic.twitter.com/6qSRrCvdTN — NFL Memes (@NFL_Memes) January 22, 2022

這篇限時動態被截圖瘋傳，並且在社群媒體上爆紅。網友們紛紛留言，「笑死，這傢伙直接被抓到，還用4K畫質播出去。」、「在我看來，小三好像已經開始懷疑要不要繼續在一起了。」、「他支持的隊伍在季後賽輸很慘！」

閨蜜搞上老公！她見摯友女兒「1特徵」才知綠炸 崩潰：我還去陪產



Google搜尋「男友名字」驚覺綠炸！她見全家福照崩潰：孩子像爸爸



她滑FB翻出婚禮照 驚見老公身邊「新娘是別人」！崩潰斷了17年婚

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》