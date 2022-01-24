228連假台鐵全線加開104班次　本週五午夜0時線上開搶

▲228連續假期車票將於本週五開放預訂。（圖／台鐵）



記者許維寧／台北報導

交通部台鐵局表示，因應今年228連續假期運輸需求，今年2月25日至3月1日共計5天台鐵全線加開各級列車104班次，將於1月28日午夜0時起開放訂票。

台鐵局今天（1/24）表示，因應228連續假期運輸，將於2月25日至3月1日共計5天台鐵全線加開各級列車104班次，其中包含東部實名制列車及2月26日至28日樹林－花蓮復興號6班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價。另為加強疏運旅客，2月25日至3月1日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

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台鐵局說明，228連假車票將自1月28日本週五0時起開放網路、電話語音訂票，相關車次和時刻民眾可於台鐵網站查詢。另外，東部實名制列車班次則於於1月29日本週六0時起開放，只要2021年12月1日前設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口，與身份證字號第一碼為U或V開頭者，以及上述兩者的配偶或直系血親一等親國民均可訂票。

但近日受本土疫情影響，台鐵局也提醒民眾，進入車站及乘車時應全程佩戴口罩，並配合量測體溫及落實實名制登記，且自1月23日起乘客在列車上一律禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩。車站範圍內若能與不特定對象保持社交距離，或有適當阻隔設備之情形下，得於飲食期間暫時取下口罩，但仍須避免交談。