54歲嬤「生下孫子」　背後原因有洋蔥

▲阿諾德順利生下孫子。（圖／翻攝自Twitter）

記者張靖榕、陳宛貞／綜合外電報導

澳洲54歲阿嬤阿諾德（Maree Arnold）日前親自生下自己的孫子，和女兒、女婿一同迎來家庭的新成員。儘管阿諾德年輕時已生下5名子女，也已過了更年期，但她所做的一切都是為了患有子宮罕病的女兒，「如果要我再選一次，我還是會做出同樣決定。」

綜合外電報導，阿諾德決定替女兒和女婿生下孩子後，將兩人的受精卵植入自己的子宮內，總共試了3次才著床，但最後仍成功懷上自己的孫子。本月13日阿諾德進行剖腹產，生產過程總共僅花2小時，順利生下她的小孫子，嬰兒和阿嬤都平安無事。

阿諾德的事蹟在去年11月時引起媒體注意，當時《太陽報》報導，阿諾德的女兒懷特17歲時被診斷出名為苗勒管發育不全（MRKH）的罕見疾病，天生沒有子宮，無法生育。現年28歲的她有護理背景，先前曾尋求一名加拿大代理孕母幫助，但她在懷孕21周時不幸流產，令懷特越來越擔心自己可能永遠無法當媽。

▲阿諾德生下5個孩子，為了女兒再生一個孫子。（圖／翻攝自Twitter）

懷特說明，十幾歲時因一直等不到月經來報到，前往就醫才發現罹患MRKH，出生時便沒有子宮，永遠不可能有月經，但卵巢功能正常，因此可在代理孕母的幫助下擁有孩子。當時她只是個少女，並沒有想太多，直到她在2015年認識現在的丈夫克雷德（Clayde），才意識到自己多想成為母親。

在克雷德的支持之下，他們開始研究代孕，2018年1月透過相關機構找到一名加拿大自願者艾莉森（Allison），她在2019年12月懷孕，但隔年3月得知她腹中的女嬰沒有腎臟，無法存活，令懷特夫婦非常傷心，加上新冠疫情爆發，無法出國尋找代理孕母，讓他們一度灰心想放棄。

▲澳洲媽媽當自己女兒的代理孕母。（圖／翻攝自Instagram）

阿諾德原先以為自己年紀太大，不適合懷孕，但經過法律、醫學及心理評估，醫師認為，由她來代孕確實可行。她已是五個孩子的媽，也已經過了更年期，因此必須接受一連串藥物治療，並增厚子宮內膜，經歷三次失敗，終於在第四次胚胎移植後成功懷孕。

阿諾德表示，「這對我來說是一次特別的經歷，能幫助我的女兒讓我欣喜若狂。我認為現代人懷孕的方式有很多，而這只是一種不同的選擇。」她上一次懷孕已是22年前，體力上確實比較吃不消，但為母則強在她身上完美體現。