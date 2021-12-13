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2021新竹市感恩季　全台最特別互動聖誕樹

▲2021新竹市感恩季即將展開。（圖／新竹市政府提供）

▲2021新竹市感恩季即將展開。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2021新竹市感恩季即將展開，今(110)年以「尋著光、許星願」為主題，全台最特別的「暖科技互動聖誕樹」，將在12月24日晚間點亮228公園廣場，12月25日周末午後護城河畔超過百家暖心手作市集，以及當天晚上在市府前廣場的「聖誕感恩晚會」，將邀請溫暖派女聲魏如萱、金曲歌王蛋堡以及演歌雙棲全方位藝人盧廣仲等人，唯一獻唱最暖歌聲送給新竹市民幸福的聖誕夜！

林智堅表示，感謝台灣及市民朋友齊心抗疫，讓民眾可以回歸正常生活，市府辦理歲末感恩季系列活動，日前已號召市民認領心願卡助弱勢孩子圓夢，趁年終之際更是家人朋友團聚時刻，特別辦理聖誕感恩晚會、耶誕市集，邀請市民結伴同行來度過2021最後一個周末。

社會處表示，2021 新竹市感恩季以「尋著光、許星願」為主軸，展期為12月20日至1月9日，象徵感恩季開跑的「聖誕點燈」在12月24日晚上6點於228公園廣場點亮幸福，挑高六米，特殊弧面的LED屏幕，以年末許願及聖誕節的節慶元素，延伸設計合掌意象的樹形，與宏齊科技合作，設計互動許願樹裝置，為全台首座互動暖科技許願聖誕樹，讓民眾都能在此與新竹市來一段交換禮物，收到屬於新竹市的美好。

互動許願樹也讓市民朋友一起交換禮物，只要進入LINE 新竹市感恩季官方帳號，並在下方選單中點擊「送出祝福」並點擊代表您心意的符號，就能送出祝福給新竹，點亮聖誕樹，當體驗結束後也會在LINE選單上收到新竹市政府的回禮。

社會處表示，12月25日當天從下午1點至5點，浪漫的護城河道親水公園沿途超過百家暖心手作市集，張掛的紅綠霓彩在夜晚亮起飄曳的節日布旗高掛，包含有「明白甜點店」準備的熱紅酒及節日限定甜點，以及堅持每片餅乾都有自己的韻味「Mumu Bakery 木木烘焙」，在暖冬選一款治癒心靈的「冶人甜點＆花」甜點入口，接續著再嚐碗超過一甲子二代接班的「豐谷油飯」另外還有阿爸暖呼呼的味道「日日春油飯」不同選擇都是屬於冬季的味道！歡迎在聖誕假期的週末午後，約起三五好友逛著市集，感受溫馨的氛圍，會是特別幸福的，相關活動資訊請上市府官網搜尋：「2021新竹市感恩季」，或撥打1999服務專線。

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