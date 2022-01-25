長榮鳳凰確診女員工疑為感染源！曾到台北上課　同學匡列採檢確診

▲宜蘭疫情說明記者會 。（圖／記者游芳男翻攝）

記者陳韻如／宜蘭報導

本土疫情延燒，指揮中心今宣布，新增13例本土個案。雖宜蘭縣今未新增確診個案，但縣府仍召開疫情說明記者會，針對前兩日新增的5名個案最新狀況說明，其中案18495為長榮鳳凰酒店女員工，曾到台北某科大上課，並與同學一同外出逛街，而同學經過匡列採檢後確診，為案18521。

宜蘭縣府表示，經衛生局進一步追蹤發現，第一位確診的案18443，Ct值從26降到19，這也代表個案被發現確診的時間是非常早期的狀態，病毒量才會逐步增加，造成Ct值下降。

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衛生局表示，在綜合各個確診個案的發病時間及Ct值的變化，由於案18495於1/18就發病，為5名確診個案中最早發病，且Ct值也最高，因此推論她可能為第一個感染源，但目前仍在追查當中。

此外，疫調顯示，案18495曾於1/12、1/17到台北某科大上課，並與同學駕車外出逛街，而其同學1/21出現輕微症狀，1/24快篩陽性後，PCR採檢確診，為案18521，Ct值為22，不過其列為桃園市確診個案。

對此，桃園市長鄭文燦表示，案18521目前共匡列18人，不過其感染源頭還不明確，但她就是一個傳播鏈，現在首要任務是要把所有人匡列出來，目前宜蘭縣衛生局及桃園市衛生局也正與指揮中心等單位共同合作找尋感染源。