簡訊實聯制+1可以！後台不會亂碼　陳時中勸：還是盡量各掃各的

▲簡訊實聯制，資料照。（圖／記者曾筠淇攝）

記者洪巧藍／台北報導

高雄市傳出簡訊實聯制1人代表掃描，其它人用+數字輸入，到後台會顯示亂碼，建議民眾避免這麼做。中央流行疫情揮中心發言人莊人祥今日澄清，會有亂碼主要是Excel匯出問題，只要設定好就沒問題，民眾仍然可以使用加數字做為代表。不過指揮官陳時中也強調，用1人代表，其它人就是接收二手通知，還是盡量各掃各的比較好。

民眾群體出遊、聚會時，有時會由1人代表實聯制，並在實聯制簡訊後加上「+數字」，顯示和幾人一起。高雄市衛生局指出，這樣其實後台只能看到實聯制訊息，後面幾人不會顯示，會成為亂碼，因此呼籲仍盡量個別完成實聯制。

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莊人祥表示，一人代表掃描，用數字顯示有多少人和你在一起，這個方式是可以的。他解釋，初步和高雄瞭解，系統匯出並不會有亂碼，主要是使用者excel開啟設定錯誤導致，已經與高雄解釋過，完成設定就沒有問題。莊人祥也澄清，實聯制不會下載民眾個資，傳送除個人電話之外，其它欄位都是店家資訊。

指揮官陳時中則認為，實聯制目的是即時得知風險資訊，即時配合，還是盡量用自己的，這樣通知會最確實。陳時中還以自己和莊人祥舉例，「如果我和莊副去，他登記我+1，這樣我得到訊息時就是莊副通知我，或報出我的名字，這時候就是二手訊息，還有些人可能加到忘記」。