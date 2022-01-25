看護變富翁同居人　病床前立約定「4600萬轉她戶頭」挨告

▲ 高雄高分院。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名游姓富翁在2018年初罹癌過世，家屬卻發現原本照顧富翁朱姓女看護兼同居人，在老翁2017年住院之際，竟找律師立約定書，並將游翁4658萬元定存解約匯入自己帳戶，家屬對朱女提告偽造文書、詐欺等罪，一審判朱女徒刑2年，朱不服上訴，高雄高分院審理後，法官也認為約定書中未載明贈與4658萬元，駁回上訴，維持原判。可上訴。

游姓富翁原本是一家機械廠的老董，他除了農會有4658萬的定存外，還有屏東滿州、高雄市三民區等地16處房產和BMW等4輛豪車，身家驚人。

判決書指出，朱女是從2006年起擔任游男看護，後來逐漸發展為同居關係，游2017年11月因罹患肺癌住院治療，期間朱女找來律師，錄影預立約定書，書中明載「感念其長期照顧情誼…上開財產已屬朱女所有…提款或移轉財產，均全權委託朱女代為處理。」游蓋手印立約完成，朱隔日即將18筆定存解約合計4658萬餘元款項，轉入自己的戶頭。

事後農會主管發覺有異，且金額過大，主動與游翁子女連繫，並親自到醫院詢問游某，但游已無法明確表明意願，僅微笑、點頭等動作，無法言語，朱女雖提出約定書證明她有權代游處理財產，但農會仍要求朱女必須返還4658萬餘元款項，全數將款項再轉回游的戶頭。

游翁2017年1月病故後，游的子女對朱女提告，橋頭地院傳訊律師到庭，並勘驗約定書及錄影，發現約定書中，完全未提及同意將定存解約，及轉入朱女名下戶頭的內容，依偽造私文書罪，判朱女徒刑2年。

朱女不服上訴，高雄高分院合議庭認為，朱女是利用游翁病情惡化、意識不清的機會，未經游翁同意就到農會辦理定存解約，因此駁回她的上訴，維持原審2年的刑度，全案仍可上訴。