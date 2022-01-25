　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

看護變富翁同居人　病床前立約定「4600萬轉她戶頭」挨告

▲▼ 高雄高分院。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲ 高雄高分院。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名游姓富翁在2018年初罹癌過世，家屬卻發現原本照顧富翁朱姓女看護兼同居人，在老翁2017年住院之際，竟找律師立約定書，並將游翁4658萬元定存解約匯入自己帳戶，家屬對朱女提告偽造文書、詐欺等罪，一審判朱女徒刑2年，朱不服上訴，高雄高分院審理後，法官也認為約定書中未載明贈與4658萬元，駁回上訴，維持原判。可上訴。

游姓富翁原本是一家機械廠的老董，他除了農會有4658萬的定存外，還有屏東滿州、高雄市三民區等地16處房產和BMW等4輛豪車，身家驚人。

判決書指出，朱女是從2006年起擔任游男看護，後來逐漸發展為同居關係，游2017年11月因罹患肺癌住院治療，期間朱女找來律師，錄影預立約定書，書中明載「感念其長期照顧情誼…上開財產已屬朱女所有…提款或移轉財產，均全權委託朱女代為處理。」游蓋手印立約完成，朱隔日即將18筆定存解約合計4658萬餘元款項，轉入自己的戶頭。

事後農會主管發覺有異，且金額過大，主動與游翁子女連繫，並親自到醫院詢問游某，但游已無法明確表明意願，僅微笑、點頭等動作，無法言語，朱女雖提出約定書證明她有權代游處理財產，但農會仍要求朱女必須返還4658萬餘元款項，全數將款項再轉回游的戶頭。

游翁2017年1月病故後，游的子女對朱女提告，橋頭地院傳訊律師到庭，並勘驗約定書及錄影，發現約定書中，完全未提及同意將定存解約，及轉入朱女名下戶頭的內容，依偽造私文書罪，判朱女徒刑2年。

朱女不服上訴，高雄高分院合議庭認為，朱女是利用游翁病情惡化、意識不清的機會，未經游翁同意就到農會辦理定存解約，因此駁回她的上訴，維持原審2年的刑度，全案仍可上訴。

ET快訊
獨／納豆被爆腦幹出血「無意識」　院方隱藏病歷
快訊／統一發票11、12月中獎出爐！特別獎號碼3115090
台南Josh家全毀「角落婚紗照」絕美畫面被挖：太殘酷了
女主播美國返台被嗆「別回來害人」！　心碎：真的想家
納豆腦出血緊急住院　阿Ken回應了
高雄1歲童誤喝清潔劑一輩子毀了！　食道「細到剩0.3公分」
納豆「真實病因曝光」！　還原緊急手術過程

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林秉樞撩妹黃金書單曝！每本書「都包套」　還曾逼她視訊全裸下跪

雲林婦買完菜走回家包包遭搶　失聯移工躲廢棄民宅被逮

看護變富翁同居人　病床前立約定「4600萬轉她戶頭」挨告

律師不滿遭污名求國賠　法官勸監察院和解…官員：我卑職韋小寶

男求職屢碰壁砸重金租2屋　種468株大麻市值破億「要自己用」

林秉樞腳踏多條船！同套路騙首長女秘書、多位女大生　約去看豪宅

高雄怪叔叔捷運站外突伸手拉女童　祖孫嚇壞急報警

林秉樞撩妹套路曝光！欲擒故縱讓女律師暈船　她嘆：很會管理時間

快訊／大里男子修水塔遭高壓電擊　命危送醫搶救

這個賭頭太高調！頂樓加蓋開麻將賭場　PO臉書找牌咖：好停車

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

《我吃了那男孩一整年的早餐》正式預告

「蒜頭接班狗」拍桌討肉肉　美容師差點掉淚：真的好像

賺年終！夫妻嗨玩「蒙眼鏟錢」他全槓龜、陸妻連撈爽拿萬元

《夜路》凱特布蘭琪化身蛇蠍美人　與「渣男」布萊德利庫柏聯手詐騙

納豆傳腦出血送醫開刀　舅舅侯友宜致電關心

林秉樞撩妹黃金書單曝！每本書「都包套」　還曾逼她視訊全裸下跪

雲林婦買完菜走回家包包遭搶　失聯移工躲廢棄民宅被逮

看護變富翁同居人　病床前立約定「4600萬轉她戶頭」挨告

律師不滿遭污名求國賠　法官勸監察院和解…官員：我卑職韋小寶

男求職屢碰壁砸重金租2屋　種468株大麻市值破億「要自己用」

林秉樞腳踏多條船！同套路騙首長女秘書、多位女大生　約去看豪宅

高雄怪叔叔捷運站外突伸手拉女童　祖孫嚇壞急報警

林秉樞撩妹套路曝光！欲擒故縱讓女律師暈船　她嘆：很會管理時間

快訊／大里男子修水塔遭高壓電擊　命危送醫搶救

這個賭頭太高調！頂樓加蓋開麻將賭場　PO臉書找牌咖：好停車

玩《貓咪大戰爭》被抓　「作弊」玩家賺250萬日圓遭警方函送偵辦

獨家／納豆被爆腦幹出血「無意識」病歷遭院方隱藏

快訊／統一發票11、12月中獎號碼出爐！　千萬幸運兒是你嗎

高鐵年終創新低「2千人連署抗議」　勞資今達共識：改發2個月基本薪

患者可「不經醫院診斷」自行通報染疫　日本防疫新規惹議

海廢帶回！　屏東漁業廢棄物回收寫下歷史新頁

還有1筆大樂透億元獎金等嘸郎！　將於明日到期

林秉樞撩妹黃金書單曝！每本書「都包套」　還曾逼她視訊全裸下跪

LIVE／再增不明感染源確診　陳時中最新說明

「新美齊画世代」府中站2449坪基地　水岸景觀公園成熱門購屋首選

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

社會熱門新聞

港籍妻產後成植物人！夫淚控台中婦產科

2歲童巷口遭撞死！媽哭吼：這麼小的路為何要進來

24歲兒久病求死！父行凶後自首緩刑3年

台北女灑738萬！15個愛馬仕全是假貨

快訊／媽媽曬衣服！新莊2歲女童墜樓慘死

138公斤乩童硬上信徒　前輩法師護航：是累世糾結

台南Josh遭家暴4字報平安　現場照曝

館長辱吳宗憲「吃洨」　二審仍判賠80萬

林秉樞驚爆雲端藏13女私密照

即／2歲男童巷口遭撞死！

網紅「台南Josh」遭家暴有驗傷尚未提告！

媽晾衣童墜樓亡　是否過失致死待查

即／霧峰女刑警誤扣板機　辦公室「開槍」

即／國1南下「6車追撞」　車流回堵6公里

更多熱門

相關新聞

富盲女戀上外送員遺囑贈遺產　他等不及先盜領715萬

富盲女戀上外送員遺囑贈遺產　他等不及先盜領715萬

台中市雙眼失明的蔡姓女子2019年間雇用1名王姓看護，為感念王男的悉心照顧，簽立遺囑死後要將帳戶內的現金贈予王男，也把提款卡交給他保管；未料王男還沒等到蔡女身亡，就陸續從帳戶提取、轉帳共盜領715萬元，至2020年1月因王男在除夕夜未去照顧蔡女，她隔天便把王男解雇，卻發現存款短少，憤而提告。扣除看護費用，王男實際侵占655萬元，台中地檢署偵結，依詐欺、業務侵占等罪嫌將他起訴。

癌末患者遭看護扯鼻胃管慘虐！只能無助求饒

癌末患者遭看護扯鼻胃管慘虐！只能無助求饒

搧耳光、蒼蠅拍打手　看護虐待長輩影片曝光

搧耳光、蒼蠅拍打手　看護虐待長輩影片曝光

即／桃園民宅火警！老夫妻命喪火窟

即／桃園民宅火警！老夫妻命喪火窟

妹子一年「狂存100萬」　職業揭曉網跪了

妹子一年「狂存100萬」　職業揭曉網跪了

關鍵字：

看護同居人約定書4600多萬判2年

讀者迴響

熱門新聞

快訊／納豆發聲明！「最新現況曝光」

台南Josh被老婆家暴　嗆他死媽寶

獨家／痛毆台南Josh！老婆Amber「爆氣原因」曝光

鴻海子公司宣布「尾牙獎項全部重抽」不算數

快訊／宋智雅突發「黑衣憔悴」道歉片！

納豆遭爆「放腦室外引流管」保命！

港籍妻產後成植物人！夫淚控台中婦產科

女友確診「同住3天+床戰」他卻沒被感染！列3原因

痛毆台南Josh！老婆凌晨胃出血送急診

納豆傳腦出血開刀...醫院多人守候　經紀人無奈發聲

又1縣市變色！最新本土地圖曝　今年確診達300例

茄子蛋MV男星爆劈腿「無套逼妻墮胎」！

快訊／高端新冠疫苗「第三針追加劑」　抗體數據出爐

納豆經紀人「粉專底下」曝病況真相！　看侯友宜PO文超慌

總統府鮮肉憲兵6年崩壞　對比照震撼千人

更多

最夯影音

更多
《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ
《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面