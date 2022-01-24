全盲富女立遺囑贈遺產　男看護太猴急！盜領715萬挨告

▲檢察官依詐欺、業務侵占等罪嫌將王男起訴。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市雙眼失明的蔡姓女子2019年間雇用1名王姓看護，為感念王男的悉心照顧，簽立遺囑死後要將帳戶內的現金贈予王男，也把提款卡交給他保管；未料王男還沒等到蔡女身亡，就陸續從帳戶提取、轉帳共盜領715萬元，至2020年1月因王男在除夕夜未去照顧蔡女，她隔天便把王男解雇，卻發現存款短少，憤而提告。扣除看護費用，王男實際侵占655萬元，台中地檢署偵結，依詐欺、業務侵占等罪嫌將他起訴。

起訴指出，王男（36歲）於2019年9月受雇於蔡女（41歲），由於蔡女雙眼全盲且獨居，王男平時負責蔡女生活起居，蔡女也把中信銀行帳戶的印章、提款卡、密碼，交給王男保管，並於11月9日簽立遺囑，要在死後將名下的存款餽贈給王，同年12月，蔡女將銀行帳戶設定約定轉帳，把王男的帳戶設為約定帳戶之一，另將台銀網銀帳號、密碼交付給王。

未料王男得到蔡女的信任後，從2019年9月起就陸續以提款卡或網路轉帳等方式，盜領蔡女帳戶內的存款，截至2020年1月23日止共盜領57次，金額高達715萬餘元，扣除照顧蔡女應得的支出與薪資後，實際侵占655萬。

至2020年除夕，蔡女因王未按照約定出現照顧她，隔日便把王辭退，事後請友人幫忙領錢，竟發現存款遭到王盜領，憤而報警。

王男到案後否認涉案，辯稱均是受蔡女指示前往提款，且領完錢後就把錢放在蔡女的房間，但後來有一天到房間看「錢都不見了」，轉帳部分，也是蔡女說要把錢供他花用。

蔡女在提告後病情惡化，無法到庭與王男對質。檢察官訊後認為，雖蔡女確實立有遺囑，要將帳戶內的錢在死後全數贈與王男，但無法推斷她在生前就要將存款送王；遺囑本意是以自身死亡做條件，盼王在她生前能悉心照顧，若在生前就將存款領光要如何餽贈？且根據過去蔡女的提領紀錄，少有大量領取現金紀錄，故不採信王男說詞。