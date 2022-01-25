演藝圈「瘦身大王」三年甩29公斤、粉絲敲碗出瘦身書

【企劃特輯】

家裡有超級會做菜的媽媽，弟弟更是米其林的主廚，演員江宏恩耳濡目染之下也練就做菜的好手藝；最近江宏恩出版食譜書《江宏恩的私味覺》分享拿手的家常菜，以「不隨便、不浪費、不麻煩」為主軸大展手藝；雖然身邊有大廚等級的家人，自己又是個料理高手，但江宏恩近年來的身材卻可以維持得像三十歲一樣，有大批女粉敲碗：「你身材保持那麼好，應該要出瘦身書、瘦身寫真才對啊！」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

演藝圈「瘦身大王」 江宏恩50歲成功甩29公斤

江宏恩分享，自己前幾年因為吃太多好料讓身材失控，還鬧出被媒體虧「飛龍變肥龍」的新聞事件，但這幾年已經抓到訣竅，不但可以繼續享受美食，還可以讓身材不失守；這三年，年過五十的江宏恩已經成功甩肉29公斤，被奉為演藝圈的「瘦身大王」、「瘦身活教材」，甚至有不少明星因為他的無私分享也瘦身成功。

▲江宏恩表示抓到訣竅，可以享受美食同時維持身材，目前成功甩肉29公斤。

【官網日夜爆燃組】

親身見證「日夜塑崩」 江宏恩48歲到51歲沒再胖過

2018年時，江宏恩體重從72公斤一路超標到90大關，在鏡頭前「走針大叔」的模樣嚇傻了一票觀眾！從這次傷害之後，讓他開始積極瘦身；江宏恩在接受採訪時和媒體分享瘦身心得：以前減肥，只靠節食真的非常痛苦，常常半途而廢；這次減重，除了少油少鹽的飲食控管、固定有氧運動外，還搭配「日夜塑崩」，短短2個月不到就瘦了13公斤，減重成果連自己都嚇到！從48歲到現在51歲連續三年，都沒有再復胖過，而且也沒有副作用，所以可以很放心的推薦給想瘦的朋友。

▲江宏恩搭配日夜塑崩不但減肥成功，還可以維持三年不復胖、無副作用，且因為自己成功的見證，所以非常放心推薦給需要的人。

【EHS 東森購物 日夜超值組】

把雞排、變素雞 「脫油神錠」一年賣出五十萬組

專業營養師表示，江宏恩分享的「日夜塑崩」，主要是利用白天加速代謝、睡眠激發瘦素的協同作用，達到快速瘦身、雙倍代謝率的效果，是非常可行的瘦身方式；白天飲食的時候，「日塑崩」可以幫助燃燒阻斷食物中的油脂熱量，雞排入肚，也能被脫油成素雞；「夜塑崩」則是在睡眠時，幫助促進代謝激素，可以在睡眠時繼續幫助促進新陳代謝、調整體質；透過日夜循環，讓體重控管更有效率，也是目前唯一一年能賣破五十萬組的代謝輔助產品。

▲「日夜塑崩」，主要是利用白天加速代謝、睡眠激發瘦素的協同作用，達到快速瘦身、雙倍代謝率的效果。

▲日夜塑崩在實體及網路都有販售，並是唯一一年能賣破五十萬組的代謝輔助產品。

瘦身大王江宏恩 狠甩29公斤不復胖

一年賣破五十萬組 『塑崩日夜奇蹟』速甩法寶這裡買！

●官網日夜爆燃組：https://ivenor.tw/aj7An

※五倍券官網貨到付款也可使用唷！

●EHS 東森購物 日夜超值組：https://chshop.work/EAsd4

●客服專線：0800-520-367

●LINE 官方帳號：https://lin.ee/B8OLeq1

https://youtu.be/lJtmW6Wq7dY