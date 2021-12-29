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尾牙季開跑！冬天「這樣做」根本不怕胖

▲尾牙季開跑！冬天「這樣做」根本不怕胖。（圖／宏睿國際提供）

【企劃特輯】

2021年即將到了尾聲，隨著跨年、尾牙、過年等節日來臨，不少聚餐通通聚集在這時候，實在很難避免掉，許多人以為冬天食慾好、聚餐多，所以吃胖是理所當然的，卻不知道其實冬天減肥才能事半功倍；因為冬天氣溫低，身體需要發熱必須耗費更多的能量，冬天的基礎代謝率甚至比夏天時高出10%，所以對於想減肥的人來說，冬天不僅不是大敵人，更是減肥的絕佳時機。

▲尾牙季開跑！冬天「這樣做」根本不怕胖。（圖／宏睿國際提供）

▲冬天的基礎代謝率比夏天時高出10%，是減肥的絕佳時機。【官網日夜爆燃組】

「日夜兼顧」輕鬆阻斷吸收 燃燒深層頑固脂肪

營養師表示：減肥除了運動、控制飲食外，因為白天人體的吸收會增加新的脂肪囤積，而且僅能代謝當日吸收的熱量，如果日間能阻斷熱量、油脂、糖分的吸收，就不會增加體內囤積的脂肪；夜間因人體機制的關係，代謝循環會維持在最低範圍，而這時提供能量的是深層的頑固脂肪，如果晚上能讓循環代謝維持跟白天一樣，甚至更高，就能輕鬆燃燒到深層的頑固脂肪。

江宏恩被封演藝圈「瘦身教科書」甩肉29公斤

江宏恩一年內成功甩掉22公斤，被演藝圈封為「想瘦就瘦」的祖師爺代表，記者採訪江宏恩時，他表示：單靠節食真的非常痛苦，常常半途而廢，後來除了運動外還搭配「日夜塑崩」，現在還在持續的瘦，目前已經成功減去29公斤，從「肥龍」變回以前精實的「飛龍」，現在在鏡頭前也不用「靠角度」來避開肚肉、雙下巴了；也因為江宏恩親自試用後真的有效，才願意接下產品的代言，也表示因為是自己親身體驗，在全台灣觀眾見證下減重成功，這絕對不能作假。

▲尾牙季開跑！冬天「這樣做」根本不怕胖。（圖／宏睿國際提供）

▲江宏恩現在在鏡頭前再也不用「靠角度」來避開肚肉及雙下巴。【momo購物網 日夜超值組】

八點檔女神葉家妤感謝江宏恩 半年狂鏟7公斤

除了江宏恩甩肉成功外，八點檔女神「葉家妤」也因為江宏恩的提點，短短半年就鏟7公斤，葉家妤向記者表示：因為之前減重卡關，透過粉絲團向宏恩大哥請教瘦身方法，他無私的分享給我他靠「日夜塑崩」甩去22公斤的方法，我自已才用了半年就瘦了七公斤，而且現在還持續的瘦；原本很擔心有什麼副作用或是會復胖，但到現在真的都沒有這些狀況發生，葉家妤感謝地說：宏恩大哥真的是推薦了一個很棒的產品給我，讓我找回了自信！

▲尾牙季開跑！冬天「這樣做」根本不怕胖。（圖／宏睿國際提供）

▲葉家妤透過江宏恩介紹日夜塑崩也鏟肉至少7公斤，讓她找回自信。

日夜循環有效且不易復胖 讓體重控管更有效率

專家表示，江宏恩及葉家妤瘦身效果之所以可以這麼好，是因為日夜塑崩的原理正是『日夜循環』：白天燃燒脂肪、夜間提升代謝！日夜塑崩有376種專利纖維，白天食用的「塑崩錠」，含有阻斷日間熱量、油脂、糖分的吸收的白腎豆及枇杷葉，不再讓你有新的脂肪增加；睡前食用的「夜塑崩」，含有助於入眠的五味子以及提升代謝率的辣木葉，在夜間能夠加強燃燒頑固脂肪；透過日夜循環，讓體重控管更有效率！現在市面上很少有瘦身產品可以長銷、熱銷超過三年，但日夜塑崩已經打破同類產品的天花板，不但年銷突破五十萬組，還熱銷超過八年，是市面少有高效能的代謝輔助產品。

▲尾牙季開跑！冬天「這樣做」根本不怕胖。（圖／宏睿國際提供）

▲透過『日夜循環』：白天燃燒脂肪、夜間提升代謝，能讓體重控管更有效率。

▲尾牙季開跑！冬天「這樣做」根本不怕胖。（圖／宏睿國際提供）

▲「日夜塑崩」在屈臣氏、康是美、寶雅等實體通路熱賣到供不應求，甚至一度缺貨。

江宏恩、葉家妤合力推薦
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●官網日夜爆燃組：https://ivenor.tw/aj78z
※五倍券官網貨到付款也可使用唷！

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