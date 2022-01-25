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黃敏惠贈社福機構春節慰問金　打造幸福新城市

▲▼市長黃敏惠致贈社福機構春節慰問金 感謝有你 有你真好。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲市長黃敏惠致贈社福機構春節慰問金 感謝有你 有你真好。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

春節將屆，嘉義市政府為照顧社福機構讓身心障礙者及長輩能歡度過年，12家社福機構每家2萬元春節慰問金，市長黃敏惠日前先後到身心障礙福利服務中心、瑞泰老人長期照護中心致贈慰問金，希望能讓機構的小朋友及長輩能過個溫馨快樂的好年。

▲▼市長黃敏惠致贈社福機構春節慰問金 感謝有你 有你真好。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，農曆春節將至，特別表達對社福機構最大的敬意，感謝伊甸社會福利基金會照顧早療的孩子近20年，今天看到有35位孩子在這裡，老師非常用心地看護，好的環境加上好的老師導引，孩子很活潑、開朗，是父母安心的地方；疫情嚴峻、服務品質需求提高，這些挑戰對社福機構是很大的壓力，代表所有市民感謝有你，有你真好!

▲▼市長黃敏惠致贈社福機構春節慰問金 感謝有你 有你真好。（圖／記者翁伊森翻攝）

在身障福利服務中心，黃敏惠親切地與慢飛天使唱歌、聊天、關心孩子們的生活，孩子們說出吉祥話跟勇媽市長拜年，同時邀請市長共同春聯拓印，並開心地展示拓印作品；稍後市長前往瑞泰老人長期照護中心探視接受照顧的長輩，市長除了致贈春節紅包，一一問候中心老人與工作人員，並觀賞舞蹈表演，氣氛溫馨愉快。

伊甸基金會於91年起接受市府委託經營管理本市身心障礙福利服務中心辦理早期療育服務，今年邁向第20年，20年來服務超過1萬人次，目前提供35名身心障礙及發展遲緩兒日間療育服務，以及34名外展時段式服務。

瑞泰老人長期照護中心自87年2月成立以來，秉持愛心、耐心、熱心、關心、同理心提供全人照顧的服務，包含專業、生活及休閒服務，107年7月為照顧行動不便長輩，需要就醫、復健等加入長期照顧交通接送服務行列，藉由長期照十年計畫2.0-交通接送服務提供多元化之交通接送，並結合社區，建立多層及連續性照顧，讓老年人的生活能擁有尊嚴、安心、快樂、幸福的晚年。

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