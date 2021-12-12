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「特殊奧林匹克滾球競賽」　28單位近300名選手參加

▲▼110年特奧滾球賽熱鬧登場　黃敏惠市長親赴台中為選手加油。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲110年特奧滾球賽熱鬧登場　黃敏惠市長親赴台中為選手加油。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「110年特殊奧林匹克滾球競賽」，在國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校開賽，有28個單位、近300名選手參加。嘉義市長黃敏惠，也以中華台北特奧會理事長身分，親自北上出席，為所有選手加油打氣，「勇敢嘗試、爭取勝利」，預祝每位選手展現平日練習成果，在這兩天的比賽中獲得理想成績。

黃敏惠指出，滾球運動沒有體型限制，容易入門且老少咸宜，加上賽事規則，需要選手發揮團隊合作精神，更顯運動競賽的價值和意義。明年台中市將舉辦「111年全國身心障礙國民運動會」，特奧滾球是比賽項目之一，這不僅是教育的一環，也要把滾球運動推廣至各縣市。

▲▼110年特奧滾球賽熱鬧登場　黃敏惠市長親赴台中為選手加油。（圖／記者翁伊森翻攝）

這場比賽是今年度最後一場全國性的特奧比賽，上半年雖因防疫，無法辦理實體賽事，但在疫情逐漸趨緩下，已陸續舉辦各種競賽，像是在苗栗特教的足球賽、10月30日的軟式曲棍球競賽，及11月20、21日的網球選拔賽跟羽球賽等，都順利完成，相信「生命影響生命」，感謝所有老師與教練的用心指導。

這兩天除舉辦滾球比賽外，同時辦理「融合青少年領袖力培訓營」及「特奧運動員健康計畫」。希望透過多元化的活動設計，無論在運動或非運動的項目中，都能帶入融合的理念與行動，更加體現、落實融合教育的精神。

▲▼110年特奧滾球賽熱鬧登場　黃敏惠市長親赴台中為選手加油。（圖／記者翁伊森翻攝）

國際特奧會東亞區馮美孫總裁，特別回國參與這場盛事，並說明依2020年數據來看，全世界受疫情影響、減少許多實體活動，特奧運動員參與度降低43%，但東亞區6個成員組織，僅降低3至4%，影響最小，這也代表防疫工作做得好。

黃敏惠特別感謝地主興大附農大力的支持與協助，提供優質場地，動員教職員工與學生志工到場協助；弘光科技大學黃維彬教授團隊、聯合醫院顧問陳立愷醫師與李俊翰醫師，免費提供每位選手足部及牙齒檢查；太古可口可樂股份有限公司、彩宸生活事業股份有限公司，贊助飲水與健康飲品提供選手飲用。

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