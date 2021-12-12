黃敏惠感謝績優廟宇　致力社會教化、照顧弱勢族群支持市政

▲黃敏惠市長頒發感謝狀表揚績優寺廟。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市許多廟宇長期熱心公益慈善，市府日前辦理寺廟負責人座談會，交流意見。市長黃敏惠也親自頒發109年辦理公益慈善、社會教化事業績優寺廟獎狀、贊助寺廟負責人聯誼活動感謝狀，以及110年宗教場所低碳認證等，感謝各寺廟致力社會教化、協助市府照顧弱勢族群、支持市府各項建設。

黃敏惠表示，寺廟對於安定社會是一股非常重要的力量，尤其感謝在疫情期間配合市府落實防疫政策並提供心靈庇護，守護市民身心健康；今年的「嘉義市千盞燈、照亮眾學生」助學計劃不因疫情停止，改以劃撥方式給受獎學生，感謝44座寺廟等單位提供助學金208萬元，嘉惠了100位同學，減輕他們的負擔。

黃敏惠說，市府環保局推行綠色環保寺廟，也感謝大家的配合，因為世界受到極端氣候的影響，造成今年的缺水、缺電及大水情形，有大家的力量讓嘉義市得以永續發展。

民政處指出，嘉義市有149座立案寺廟，加入空污防制自主管理，市府陸續推動「綠色環保寺廟」，輔導推行多項環保項目，如紙錢減量、拜香減量、一爐一香、以米代金、採用環保鞭炮、環保禮炮車、汰換LED燈、採購綠色環保產品等措施。去年推動「低碳認證」，今年有20座寺廟符合「低碳認證」通過，除維護空氣品質外，更符合環保低碳政策。

民政處說明，本市通過110年宗教場所低碳認證寺廟，包含普德寺、水得寺、南嶽殿、太清宮、南順宮、玉皇宮、新興古廟、南隱宮、震安宮、鵬思宮、慈濟宮、南開宮、南天門太子行宮、龍山大廈宮、廣寧宮三山國王、保安宮、伏龍宮、劉厝代天府、光正萬教宮及王靈宮五顯帝廟等，共計20座寺廟。