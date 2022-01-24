納豆傳腦出血送醫！營養師曝「5大中風前兆」懶人包：年輕人也會

▲納豆傳出腦出血消息。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

41歲藝人納豆（林郁智）24日驚傳腦出血，身體不適就醫，所幸他的經紀人表示，目前沒事，只是早上身體不舒服，去醫院做了例行性檢查，醫生囑咐要多休息，所以跟《同學來了》請假。對此，營養師高敏敏過去就曾分享「5大中風前兆懶人包」，提醒民眾有任一項症狀，請趕快打119送醫，才能把握黃金時間，減少失能與死亡風險。

高敏敏表示，不要以為年輕人就不會中風、有心血管疾病的老年人才需要注意。她就舉例，曾有位29歲的工程師，因年末加班壓力大，加上寒流來襲，工作到一半忽然視線模糊、單手無力，原以為只是太累，休息一下就好，好在太太機警打了119送醫，送醫後被診斷小中風，單側肢體還要定期復健。

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▲營養師分享中風前徵兆，千萬別輕忽。（圖／翻攝自Facebook／高敏敏 營養師）

高敏敏指出以下5個中風前的徵兆，只要突然有任一項症狀，就要盡快播打119送醫，急性中風搶救黃金3小時，才能減少失能與死亡風險。

＃Balance：失去平衡

無意間身體失去平衡，容易跌倒。

＃Eye：眼睛模糊

忽然感覺視線模糊。

＃Face：嘴歪臉斜

嘴巴或臉部突然變形、歪斜。

＃Arm：手腳無力

單隻手貨單隻腳忽然感到無力。

＃Speech：口齒不清

突然言語無法表達、口齒不清。

▲中風前的徵兆須多加留意。（示意圖／pixabay）

高敏敏提醒，臨床上很多人在嚴重中風前，其實都有徵兆，或是曾經小中風而不以為意，加上有些人小中風發生的時間可能只有幾分鐘，不超過一天就會恢復，所以很容易被忽略。

高敏敏強調，若有發生上述其中任一項症狀，請記下時間並盡快送醫就診，把握中風前送醫黃金時間。尤其最近天氣寒冷，建議以洋蔥式穿搭為主，做好保暖，讓預防勝於治療。