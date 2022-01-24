全台宮廟、各縣市活動「過年異動」一覽！ 台東炸寒單連2年停辦

▲台東炸寒單停辦。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情持續延燒，為減少群聚，各縣市大型活動紛紛宣布停辦。另外春節各大廟宇也都會舉行搶頭香、領錢母、祈福、元宵繞境等活動，但今年因Omicron拉警報，都紛紛取消。以下為目前各縣市活動、各大廟宇停辦活動一覽。

●新北市

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—法鼓山除夕撞鐘不開放現場參與

法鼓山表示，1月31日晚間9點開始直播的撞108法華鐘響，將比照去年提升防疫準則，不開放現場參與，全程採線上舉辦，由僧團法師帶領撞鐘，民眾可透過網路即時聽聞鐘聲、合十祈願，許下心中美好盼望，也為全世界的平安共同祈福。

—野柳神明淨港文化祭 百人跳港、遶境取消

新北市萬里區每年都會舉辦「野柳神明淨港文化祭」，但由於疫情嚴峻，僅保留傳統過火、抬神轎跳港和漁艙滿載傳統活動，取消民眾參與的「百人跳水」、分送平安魚活動，並將神明遶境改為車巡。

●宜蘭縣

—歡樂宜蘭年活動停辦

宜蘭縣政府表示，由於Omicron變異株傳染速度快，宜蘭在許多天「+0」之後，23日新增1例確診個案，另有外縣市確診個案來宜蘭的足跡。縣長林姿妙表示，為了保護全民健康安全，停辦1月31至2月6日的歡樂宜蘭年系列活動，也提醒民眾減少不必要的移動或集會，避免出入人多擁擠的場所或高感染傳播風險場域。

●台中市

—停發市長過年小紅包

台中市長盧秀燕表示，往年農曆新年期間，都會安排前往台中市各大宮廟祈福，祈求國泰民安，並發贈應景的市長小紅包，與民眾分享喜氣，由於國內新冠肺炎疫情趨嚴，配合中央防疫指導原則，決定取消原訂初一、初二春節宮廟市長發放小紅包行程，降低人潮群聚風險，預計年後轉發至全市各幼兒園孩童。

—大甲鎮瀾宮取消搶頭香、發小紅包

大甲鎮瀾宮表示，春節期間的活動與措施，一切都會配合中央的指示辦理，今年的搶頭香、發小紅包活動皆取消，後續的活動，也會隨時依照疫情指揮中心的指示調整，有其他消息會再公告。

●南投縣

—紫南宮發錢母活動取消

紫南宮表示，主委因疫情繼續延燒，特別請示土地公，得到停辦的指示，因此決定停止今年初一發放錢母及十六發放丁酒的活動。

●雲林縣

—北港朝天宮除夕夜發福袋、元宵繞境取消

北港朝天宮表示，本宮配合指揮中心防疫政策，今年除夕夜取消發放福袋、開廟門時間將依照擲筊日期照常舉行、往例舉行元宵節繞境活動取消。北港朝天宮強調，本宮無搶頭香活動，每個人在新的一年，來朝天宮拜拜，插的第一支香，就是頭香。

●彰化縣

—鹿港鎮文衡聖帝新春賜福踩街、頂番踩街鬧元宵活動取消

鹿港鎮長許志宏指出，疫情有增溫趨勢，為確實做好防疫，宣布取消兩大活動，同時易聚集人群的小提燈與元宵提袋發送活動，將發送至幼兒園及頂番地區四里。

—彰化南瑤宮除夕夜路跑迎頭香活動取消

南瑤宮表示，因應新冠肺炎防疫升級，原定除夕路跑活動取消，已報名的民眾可以攜帶收據至櫃檯辦理退費，若不辦理退費則以添油香處理。

●嘉義縣

—新港奉天宮過年晚會、搶頭香、發紅包活動取消

新港奉天宮表示，隨著疫情升溫，內政部22日宣布，為避免國內疫情擴大，公佈春節期間宗教團體防疫規範，經本宮董監事會決議，取消陪媽祖過年晚會、搶頭香、發紅包等活動。

●屏東縣

—2022年春節市集停辦

潮州鎮公所表示，因應國內COVID-19疫情升溫，參照內政部宗教集會活動重大指示，停辦2022年潮州春節市集活動，全區攤位一律全額退費，後續衍生行政費用由本所自行吸收。

●台東縣

台東縣政府表示，元宵繞境及炮炸寒單等活動取消，根據中央最新指示，2月15日前停辦易聚集擁擠人潮且難以維持社交距離的宗教集會活動，感謝天后宮、玄武堂、邯鄲堂等宮廟配合，停辦元宵活動。

—台東天后宮元宵繞境祈福活動取消

台東天后宮表示，元宵繞境是台東重要的宗教民俗傳統文化，在新春元宵假期中，吸引外地遊客及本縣各鄉鎮父老鄉親趕來台東市看熱鬧，但今年依內政部防疫要求，經討論決定後，今（24日）宣布今年元宵繞境活動取消，已報名的隊伍開始接受退費服務。

—台東玄武堂炸寒單、台東邯鄲堂炸邯鄲活動取消

去年炸寒單活動因為疫情停辦，今年也因疫情再起，再次宣布停辦。堂主李建智表示，已連續2年沒辦，大家得知今年也停辦的消息都很失望，去年臨時取消，衣物、準備好的鞭炮等，損失超過200萬，今年雖好一點，但也損失超過百萬；不過他強調，還是以防疫為優先。

●澎湖縣

—城隍廟春節一條街、縣府員工新春團拜、大年初一縣府廣場新年聯歡、文化局演藝廳春節演出等活動停辦

澎湖縣政府表示，今年受疫情影響，工策會徵詢城隍廟春節一條街廠商進駐意願，普遍承租意願不高，少數有意願者也還在觀望疫情發展，衡量疫情有明顯升溫趨勢，且中央發布多項禁令，決定停辦城隍廟春節一條街，專心防疫工作。

澎湖縣政府提醒，內政部公布22日起因應春節期間宗教場所及宗教集會活動防疫措施，包括落實實聯制、量體溫及提供洗手及消毒設備，加強環境清消，廟方人員都須接種2劑的疫苗才能進入廟宇；內政部並要求停辦難以保持社交距離的集會活動，如繞境、遊行、搶頭香等易聚集擁擠人潮的活動，參與人數超過500人集會須提報防疫計劃，經縣府同意後才准許辦理。

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