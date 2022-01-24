Omicron病毒量比鼻咽高「要改唾液採檢？」　張上淳回應了

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）



記者趙于婷／台北報導

台灣本土Omicron疫情爆發，中研院生醫所兼任研究員何美鄉根據國際文獻指出，「Omicron病毒在唾液的濃度比鼻咽高」，建議應採「唾液檢驗」，或許可提早揪出確診者。對此，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，的確有一些國際研究，但研究成果還沒發表，要等未來有正式期刊雜誌發表，才會是更可靠依據。

何美鄉在臉書分享來自美國馬利蘭大學、南非以及美國某多中心合作研究，3篇幫助防疫的文獻。所有報告皆指出，感染早期，Omicron病毒在唾液的濃度比鼻咽高。她強調，雖然這些文獻都未歷經同儕評審，「但要趕上Omicron的快速傳播，也許我們有時也要調整作為。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

何美鄉也提出具體應用方式。她認為，唾液採檢最好用於疫調篩檢，例如桃園亞旭電腦廠員工篩檢便可行，若採唾液，或許可以提早檢驗較多的人。

針對改採唾液採檢的建議，張上淳表示，確實網路上是有幾個研究報告指出「唾液裡的病毒量比鼻咽還要高」，但這還是跟採檢時間點有關，還要看在什麼時間點採檢，而且研究成果也還沒發表，要等待專家發表後，才會是比較可靠的依據。