網友挖舊情史狠酸：被玩弄還被退貨！郭昱晴正面迎擊　結果出爐

▲被網友留言酸，「被尤清兒子玩弄很久又被退貨的那個人」，郭昱晴硬起來提告，結果出爐。（圖／翻攝自Facebook／郭昱晴）

記者陳韻如／台北報導

女星郭昱晴以《麻辣鮮師》中「萬老師」一角為人所知，臉書粉絲專業也有超過10萬名粉絲追蹤，但2021年5月間一名網友卻留言狠酸，「被尤清兒子玩弄很久又被退貨的那個人。」讓她爆氣正面回擊，「我不會活在你這種吐不出好話的人的嘴巴上！」，並對網友提告。判決結果近日出爐，該網友被判拘役40天，得易科罰金，民事部分須賠償15萬元。

這起事件發生在2021年5月3日，一名王姓女網友在郭昱晴臉書上留言，並挖出她的舊情史狠酸，「終於知道你是誰了，萬老師的時代我在澳洲讀書，你就是被尤清兒子玩弄很久又被退貨的那個人」、「萬老師送上門給人玩又被退貨的，聽說尤清老婆只把她當丫鬟」、「只被北尤清兒子玩！呵呵！還退貨！！！！」、「但是您倒貼尤清兒子…(到是真的活過…！呵呵呵)」。

郭昱晴事後見狀親自回應，「我就是我，不會活在你這種吐不出好話的人的嘴巴上！更何況我故事又與您何關？！您有參與？！說三道四歪曲事實是您的強項？」正面反擊酸民，引來一大票網友叫好，而郭昱晴事後也對該網友提告。

王女事後出庭坦承犯行，並表示自己因罹患精神疾病有服用藥物，可能是服藥後又飲酒，導致她精神不濟、無意識，才會做出此行為，而她事後有去爬文了解郭昱晴做了許多好事、學歷也很好，她不該攻擊一位努力工作的女性，她也對自己的行為及對郭昱晴造成的困擾感到抱歉與後悔。