龍應台沈迷iPad繪圖「常畫到天亮」　首部圖文書公開30個獨處方法

▲龍應台新書《走路──獨處的實踐》收錄18幅親自手繪的電腦繪圖、40則自然思索書寫。（圖／時報出版提供）

記者林育綾／台北報導

作家龍應台自從收到友人贈送的iPad Pro，開始自學繪圖軟體，自曝一畫就沈迷，常停不下來，從半夜畫到天亮；如今將出版首部圖文創作《走路──獨處的實踐》，收錄她親手畫的18幅電腦繪圖，還有40則自然思索書寫，更列出30件實踐獨處、找回自己的方法，由時報出版發行，將於今（24）日開放預購。

龍應台曾為台灣首任文化部長，2017年移居台灣屏東潮州鎮，開始鄉居，2021年開始在太平洋畔、台東都蘭山中生活。此次新書提到「走路」，她表示，開始「走路」是為了逃離被網路綁架，走路的時候，看見山的磅薄、雲的飄渺，看見荷葉上紅蜻蜓的翅膀透明、草地裡金龜子的驚紅駭綠、貓兒躍上窗口眼睛圓睜的閃電一瞬，她著迷地拍下後，回家就畫。

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龍應台說，自己是完全不會畫畫的人，不過她的塗鴉筆記在《大武山下》出現後就讓人驚艷。自從收到友人贈送的iPad Pro開始自學繪畫軟體，一畫停不下來，沉迷其中，常從夜半畫到天亮。

而她透過走路練習獨處、享受獨處，書中40篇觀察周遭環境與大自然共處，與土地連結、與人互動的篇章，還列出30件實踐獨處、找回自己的方法。她自許「做一件超過的事」，而這通常也是在獨處時與自己對話才能完成。

▲《走路──獨處的實踐》封面選用她的繪畫作品「東港溪畔」。（圖／時報出版提供）

龍應台新書《走路──獨處的實踐》封面選用她的繪畫作品「東港溪畔」，時報出版也設計了兩款書封面，一為留白有餘韻，適合收藏的「精裝」；另一適合帶著走路的「平裝」，精、平兩款內封面，各自選用不同的畫作帶給讀者驚喜，精裝還有作者親筆簽名的限量版。三種不同版本，同步在1月24日於全台網路書店開放預購，1月28日發行。