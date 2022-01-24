偷渡客太狂！「躲貨機前輪」忍低溫飛11小時　抵達荷蘭竟還活著

▲ 阿姆斯特丹史基浦機場2021年客運量在全歐洲排名第4。（圖／Schiphol）

記者陳宛貞／綜合外電報導

荷蘭當局23日在阿姆斯特丹史基浦機場（Amsterdam Airport Schiphol）發現一名偷渡客，躲在一架從南非出發的貨機前輪裡，忍受高空中的低溫經過長達11小時的飛行後竟還活著，令憲兵隊都驚訝不已。

CNN報導，史基浦機場發言人柯斯特（Willemeike Koster）說明，23日上午在機場貨物平台發現一名偷渡客，荷蘭皇家憲兵隊正處理此事。這架貨機自南非約翰尼斯堡起飛，飛行約11小時後抵達荷蘭，而這名男子全程躲在前輪裡，目前身分不明，年齡介於16至35歲之間。

最早發現這名男子的是一名地勤人員，看見人影後立即通知當局。警方及緊急服務人員抵達現場後確認，這名男子還活著，但體溫非常低，在機場接受緊急處置後甦醒，狀況穩定，已被送往阿姆斯特丹一家醫院。

憲兵隊發言人赫爾蒙茲（Joanne Helmonds）說明，「我們發現這名男子時很驚訝，但更驚訝的是他還活著」，因為這架飛機在高空寒冷的溫度下飛了1萬多公里。

待男子康復並通過醫院檢查，他將被送往尋求庇護者中心（AZC）。當局將了解他的身分，並確認他是否確實在尋求庇護。

據憲兵隊說法，約翰尼斯堡至阿姆斯特丹平均飛行時間約11小時，若中途停留肯亞，則會再增加幾小時。營運此航班的盧森堡航空公司Cargolux則表示，在調查結束前不會發表評論。

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