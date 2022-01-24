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台中2022最新景點！2000坪城市綠洲可微醺放風超療癒

▲台中2022最新景點！2000坪城市綠洲可微醺放風超療癒。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中2022最新景點！2000坪城市綠洲可微醺放風超療癒。（圖／記者游瓊華攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

台中2022年最新景點亮相！由勤美集團與台中市府觀旅局合作的「PARK2草悟廣場」，趕在農曆年前正式開幕。PARK2草悟廣場佔地2000坪，號稱大人系公園，現場不少餐酒館，還有迷你球場、彈跳床等半戶外的地下廣場結合可移動的運動場，也有植物綠意，可以大人微醺、小孩放風，非常適合親子同遊。

▲台中2022最新景點！2000坪城市綠洲可微醺放風超療癒。（圖／記者游瓊華攝）

PARK2內的亮點之一則是主入口兩側所安置的兩棵大型的非洲寶瓶樹、2棵橄欖樹，以及分散於1樓場域中約30棵的酒瓶蘭。寶瓶樹已是眾多全球知名植物園列為代表性的樹種，無論身形、枝條與花形都極具代表性，而位於主入口處有如聚寶盆般膨脹外型的寶瓶樹，粗估至少600年以上樹齡。

▲台中2022最新景點！2000坪城市綠洲可微醺放風超療癒。（圖／記者游瓊華攝）

PARK2地下一樓邀來韓國烤肉名店新村站著吃烤肉、義式餐廳MOLINO、北部超人氣地中海料理餐廳TOASTERiA CAFÉ以及精緻餐酒館Sunday in the Park進駐；年輕人喜愛的炸雞店「週末炸雞俱樂部」也舉辦快閃活動，還有亞洲首創汲飲式雞尾酒吧Draft Land也在其中。另外，戶外休閒品牌ROCKLAND，以及首間結合戶外風格與咖啡選品店ROCKLAND P.L.U.S.也受邀進駐。▲新光三越台中店舉辦史努比展。（圖／百貨提供）

▲新光三越台中店舉辦史努比展。（圖／百貨提供）

另外，讓史努比控著迷的「PEANUTS™花生漫畫關愛巡迴展」，繼去年底在台北登場，即日起也前進台中展出，採免費入場。為迎接農曆新年，主辦方也推出全新過年主題打卡牆，還有獨家史努比老虎披風玩偶、胡士托戴墨鏡紀念公仔以及PEANUTS限量驚喜包，想拍照、挖寶的粉絲快朝聖。

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