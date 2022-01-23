羽絨衣丟洗衣機洗…晾乾「羽毛全結球」她傻眼　網曝1招解決

▲原PO把羽絨衣丟洗衣機，結局讓她傻眼。



圖文／CTWANT

一名女網友日前在電商平台購買羽絨衣，試穿後很滿意，不料衣服的標籤上明明註明可水洗，曬乾後裡面的羽絨卻結成一整球，讓她傻眼直呼「快時尚的悲哀，他們知道地球在哭泣嗎？」

原PO日前在臉書社團「爆料公社」發文，「很喜歡網購，方便又快速，但唯獨沒有評價，對於名不見經傳的廠牌根本就是踩地雷，這是第三次了，已經完全失去信心。小孩的羽絨衣，買來後試穿很滿意，想說洗一洗再穿，我有看洗標，低溫水洗那邊沒有一隻手，代表可以丟洗衣機的。」

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貼文提到，女網友根據過往經驗，把羽絨衣丟進洗衣機水洗，「結果洗完拿出來晾乾時…驚呆，所有羽絨都團結在一起。原價1200，打折550，但是這種550，我寧願買品質好一點的。快時尚的悲哀，他們知道地球在哭泣嗎？」原PO補充，自己是用陰乾方式曬衣服，也有定期拍打，但羽絨還是沒有要分開的意思。

貼文引發討論，不少過來人紛紛留言「有沒有放洗衣袋，要放在洗衣袋」、「羽絨服本來就會這樣」、「像這種情形，羽絨衣洗完先曬乾，然後放入烘衣機約20～30分，羽絨衣就會恢復蓬蓬感」、「洗完本來毛就會縮成一團啊，要穿的時候拍一拍，馬上就會變蓬鬆喔」、「烘衣機烘一下馬上就回復」。

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