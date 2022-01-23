「鴻佰科技」17人確診！　陳時中：遠雄加值園區即起停工

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心今（23）日公布新增52例本土個案，其中遠雄自貿園區就佔30例，其中17例是鴻海集團子公司鴻佰科技員工，在全公司500人篩檢中驗出陽性。指揮官陳時中表示，亞旭所在大樓與其他公司動線重疊，不僅共用餐廳，交通車也採自由座，陽性率相對高。要求加值園區2棟大樓、3000人即起全面停工，同住家人也需進行加強版自主健康管理。

受桃園市遠雄自貿港區群聚疫情影響，港區內多家企業配合防疫停工，其中鴻海集團旗下的鴻佰科技，有4名戶籍在新竹縣的員工在桃園篩檢驗出陽性確診，而這4名確診者平時也會在鴻佰科技位於湖口鄉新竹工業區內的新竹廠工作，且生活圈也在湖口鄉和竹北市，新竹縣衛生局獲報緊急協調醫護進駐新竹廠，準備替約1200名員工全面篩檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

竹縣衛生局指出，目前獲知這4名確診者平時活動在新竹縣，已知也會到鴻佰科技新竹廠工作，因此緊急協調台北榮總新竹分院醫護，先行進駐廠區幫約1200名員工作全面篩檢，希望以最快速度控制疫情。

衛生局說明，這4名確診者的疫調仍由桃園市進行中，足跡會陸續公布，目前除了先行全面篩檢鴻佰科技新竹廠的員工外，在接獲詳細的足跡資料前，竹縣將先行在竹北中醫大新竹附醫院設置篩檢站來擴大篩檢。

▲案18219-18220確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）



另外，竹縣衛生局也協調勞工處，全面比對桃園遠雄自貿港區的企業，若有在新竹縣設置廠區據點的，後續也將評估疫情狀況，計畫擴大替這些員工篩檢。

▲▼桃園某自貿園區應變作為。（圖／指揮中心提供）

