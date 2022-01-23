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紐西蘭百人婚宴驚爆Omicron！疫情紅色警戒　總理阿爾登婚禮取消

▲▼紐西蘭總理阿爾登。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭總理阿爾登。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

紐西蘭一場百人參加的婚宴爆發Omicron疫情，病毒從北島擴散至南島，參加者與空服員接連染疫，政府宣布23日起全國進入新冠防疫最高級別的紅色警戒，更預估未來數周可能出現單日新增1000例、甚至數千例的狀況。總理阿爾登（Jacinda Ardern）原定數周後在北島舉辦的婚宴，如今也確定取消。

綜合澳洲ABC、衛報等外媒報導，紐西蘭一個家庭在北島最大城市奧克蘭參加婚宴，並前往遊樂園遊玩、造訪當地景點等，最後搭乘飛機回到南島，但一行人與一名空服員事後確診，感染的是Omicron毒株。依據初步估計，這家人喝的這場喜酒多達上百人出席，引起當局高度關注。

為了防堵疫情擴散，阿爾登宣布自23日午夜起實施新冠防疫紅色警戒，學校、企業仍可持續開放運作，國內旅行不受限制，但國人必須佩戴口罩，出入多數非必要營業場所時需要出示疫苗通行證。

阿爾登透露，預計在未來數周內會出現單日新增1000例的狀況，甚至每天通報數千例，「我知道這個數字聽起來讓人恐慌，我們將盡全力減緩病毒傳播」。當被問及婚宴取消一事，阿爾登則說，「這就是人生，我敢說，我和其他成千上萬的紐西蘭人沒有什麼不同。」

阿爾登也進一步敦促紐西蘭國人接種疫苗加強劑。衛生部數據顯示，12歲以上族群有95%至少接種過1劑疫苗，完成2劑接種者約93%。

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