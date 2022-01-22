餐廳老闆嘆「清零vs.共存」都是死路　怕外帶噩夢重演：等同判死刑

▲餐飲業擔心升回三級又只能外帶。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者黃可昀／綜合報導

疫情再度升溫，大家最關心的是該「清零」還是與病毒「共存」？一名餐飲業者指出，「不管走哪條路都是死路」，無論政府政策為何，餐飲業肯定會受很大衝擊，「只能一直撐，撐到台灣人忘記什麼是Omicron，只能考驗台灣人的記憶力了。」

原PO在PTT表示，大家在吵清零或是共存，但以他來看，「身為餐飲業者，不管走哪條路都是死路」，他的餐廳是內用型態為主，升三級等於被判死刑，「而且這次對手可是Omicron，連上次的Covid-19清零都要搞三個月，這次清零幾乎不可能，不切實際了」。

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▲1月22日新增案例。（圖／指揮中心提供）



至於和Omicron共存，原PO認為也是個困難，「共存勢必是有條件的共存，到時候又要搞很多餐飲措施」，加上民眾疫情期間不太敢出門，餐飲業績一定少掉大半，轉型成外帶根本賺不夠房租，「難不成房東只會算我廚房的租金嗎？員工十幾個都擠在廚房等熊貓響嗎？勢必還是會受到很大的衝擊。」

網友感嘆，「現在情勢只能儘量推出外帶餐降低損失」、「你先祈禱沒有人足跡去過你餐廳吧」、「事實就是一定要共存，不然商家更慘」、「不喊共存又跑去上班，奴性真重」、「疫情時代唯一勝者就是房東啊」。