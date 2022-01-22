　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

餐廳老闆嘆「清零vs.共存」都是死路　怕外帶噩夢重演：等同判死刑

▲▼雙北開放餐飲內用第一天，台北101地下美食街做好準備，全區加裝隔板，採梅花座，桌與桌之間也拉出安全距離。中午用餐時間到，大批民眾與上班族便湧入地下街用餐。（圖／記者湯興漢攝）

▲餐飲業擔心升回三級又只能外帶。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者黃可昀／綜合報導

疫情再度升溫，大家最關心的是該「清零」還是與病毒「共存」？一名餐飲業者指出，「不管走哪條路都是死路」，無論政府政策為何，餐飲業肯定會受很大衝擊，「只能一直撐，撐到台灣人忘記什麼是Omicron，只能考驗台灣人的記憶力了。」

原PO在PTT表示，大家在吵清零或是共存，但以他來看，「身為餐飲業者，不管走哪條路都是死路」，他的餐廳是內用型態為主，升三級等於被判死刑，「而且這次對手可是Omicron，連上次的Covid-19清零都要搞三個月，這次清零幾乎不可能，不切實際了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲1月22日新增案例。（圖／指揮中心提供）

▲1月22日新增案例。（圖／指揮中心提供）

至於和Omicron共存，原PO認為也是個困難，「共存勢必是有條件的共存，到時候又要搞很多餐飲措施」，加上民眾疫情期間不太敢出門，餐飲業績一定少掉大半，轉型成外帶根本賺不夠房租，「難不成房東只會算我廚房的租金嗎？員工十幾個都擠在廚房等熊貓響嗎？勢必還是會受到很大的衝擊。」

網友感嘆，「現在情勢只能儘量推出外帶餐降低損失」、「你先祈禱沒有人足跡去過你餐廳吧」、「事實就是一定要共存，不然商家更慘」、「不喊共存又跑去上班，奴性真重」、「疫情時代唯一勝者就是房東啊」。

►必學！除濕機正確3用法

ET快訊
獨／圓山飯店爆廚師確診　柯文哲險踏疫區行程急喊卡
快訊／北市再增確診！圓山飯店廚師染疫緊急清消
20天炸214例！8條傳播鏈狂燒「遍布7縣市」
快訊／染疫喜宴男害雲林新人慘隔離　7人採檢結果出爐
陳時中說重話！　籲做好實聯制「別出事後怪東怪西」
「朴信惠吻老公」婚禮畫面曝光　崔泰俊替她擦淚
魚油怎麼吃才有效？　權威醫：吃對款Omega-3濃度達97.

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市再增確診！圓山飯店廚師染疫緊急清消「餐廳退訂可全額退款」

爆乳鋼琴YouTuber早露臉！粉絲挖出「5年前氣質照」驚豔：PR值90+

春節最強運5生肖！「財氣+桃花」大噴發...屬虎有望脫單

快訊／宿舍變檢疫所！　高科大70師生採檢後集中觀察

超實用冰箱收納術！日本家事達人公開一招技巧　食材不浪費好收好拿

快訊／染疫喜宴男害雲林新人慘隔離　與親友7人採檢結果出爐

本土疫情升溫！返金民眾倍增　金門全面升級防疫計畫擬贈快篩試劑

本土炸82例「春節還敢返鄉？」　網點3關鍵一定回家：不能忍了

疫情燒！學測國寫防疫試場增開到9間　國綜違規達43件

疫情大噴發沒在怕！紫南宮初一發錢母擬照辦　將提送防疫計畫

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

陳文茜直問小S「老公早洩妳會怎麼樣？」　她羞曝房事...會喊「再等我一下」

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

《聲林3》黃祝賢儒超會扭、李杰明豁出去　李拾壹創作打動陳珊妮：我非常喜歡

原住民熱唱台語歌《再出發》 沒半句聽懂網：以為是族語

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

晚十分鐘下課、到處認乾哥　各種學生時代回憶超青春！

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

高雄確診者未告知台南喜宴足跡　黃偉哲：若有破口市民不會原諒

北市再增確診！圓山飯店廚師染疫緊急清消「餐廳退訂可全額退款」

爆乳鋼琴YouTuber早露臉！粉絲挖出「5年前氣質照」驚豔：PR值90+

春節最強運5生肖！「財氣+桃花」大噴發...屬虎有望脫單

快訊／宿舍變檢疫所！　高科大70師生採檢後集中觀察

超實用冰箱收納術！日本家事達人公開一招技巧　食材不浪費好收好拿

快訊／染疫喜宴男害雲林新人慘隔離　與親友7人採檢結果出爐

本土疫情升溫！返金民眾倍增　金門全面升級防疫計畫擬贈快篩試劑

本土炸82例「春節還敢返鄉？」　網點3關鍵一定回家：不能忍了

疫情燒！學測國寫防疫試場增開到9間　國綜違規達43件

疫情大噴發沒在怕！紫南宮初一發錢母擬照辦　將提送防疫計畫

獨／圓山飯店傳廚師確診　柯文哲險踏疫區民眾黨尾牙緊急喊卡

媽祖、虎爺親臨戲院「日期、座位有擲筊」　素還真鎮瀾宮求疫情穩定

北市再增確診！圓山飯店廚師染疫緊急清消「餐廳退訂可全額退款」

王威晨虎哩安！中信棒籃合體寫春聯　短今、笑笑秀創意

爆乳鋼琴YouTuber早露臉！粉絲挖出「5年前氣質照」驚豔：PR值90+

抵達目的地...虎斑貓驚覺「蛋蛋不保」嚇定格　網笑：快檢查一下

徐國勇宣布「政治人物禁止跑攤」　侯友宜：依中央規定辦理

快訊／本土2周炸破百例　民進黨：政府官員、民代過年不跑攤

春節最強運5生肖！「財氣+桃花」大噴發...屬虎有望脫單

快訊／宿舍變檢疫所！　高科大70師生採檢後集中觀察

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

生活熱門新聞

快訊／本土+82「創今年新高」、另增48境外

快訊／桃園亞旭電腦工廠篩檢　傳60人呈現陽性

快訊／桃園移工群聚擴大！驗出60人陽性「累積66確診」

Omicron致死率出爐！醫喊：別再說小感冒不會死

暴增23例「仍不升三級？」　1類人狂抖

桃園一夜+60為何不三級？鄉民氣瘋了

高雄今日暴增14例！最新足跡公布

一夜炸60例「剩2條路選」！　醫曝最壞結果

一夜暴增60確診！　若升三級「9大措施」一次看

確診者足跡燒到彰化！

一夜＋60　網：年前大爆炸1行業最慘

即／疑有確診者足跡！夢時代今休館一天

餐飲場所嚴格實聯制！陳時中：不要再說我不知道

本土炸82例「醫見1數據想哭」！　曝大爆發時間點

更多熱門

相關新聞

監委曝：問題在移工住宿環境「1層住20人共用衛浴」

監委曝：問題在移工住宿環境「1層住20人共用衛浴」

亞旭電腦桃園廠爆發移工群聚，桃園22日新增72人確診，為今年確診人數最多，在亞旭群聚中採檢1005人，目前已有移工63人確診，本國籍勞工7人確診。對此，監察委員王幼玲透過臉書表示，問題在於移工的住宿環境，很多工廠移工宿舍是一整層住20多名移工，共用1至2間衛浴設備，完全無法防止疫情擴散。

亞旭竹北178人下周分流　曾到桃園員工PCR曝

亞旭竹北178人下周分流　曾到桃園員工PCR曝

疫情升溫　鎮瀾宮取消搶頭香及發紅包

疫情升溫　鎮瀾宮取消搶頭香及發紅包

他憂「一堆店不開了」衝賣場囤貨　鄉民戰翻

他憂「一堆店不開了」衝賣場囤貨　鄉民戰翻

港大研究：全球疫苗策略令新冠病毒弱化

港大研究：全球疫苗策略令新冠病毒弱化

關鍵字：

Omicron三級疫情

讀者迴響

熱門新聞

阿諾肇事爆嚴重車禍！駕駛滿頭血

快訊／本土+82「創今年新高」、另增48境外

快訊／桃園亞旭電腦工廠篩檢　傳60人呈現陽性

新北警補進266新血　全場最正「嬌點」是她

快訊／桃園移工群聚擴大！驗出60人陽性「累積66確診」

朴信惠、崔泰俊絕美婚紗照曝光！

Omicron致死率出爐！醫喊：別再說小感冒不會死

暴增23例「仍不升三級？」　1類人狂抖

王子無預警「認愛」！　曬「臉貼臉合照」超甜

桃園一夜+60為何不三級？鄉民氣瘋了

高雄今日暴增14例！最新足跡公布

嘉義某考場學生墜樓　送醫搶救不治

朴信惠更多婚紗照曝光「偏愛裸背款」

天王嫂結局大不同！網揭「最大區別」

Keanna男友「我不裝了」　攤牌認知道真相

更多

最夯影音

更多
不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚
【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

陳文茜直問小S「老公早洩妳會怎麼樣？」　她羞曝房事...會喊「再等我一下」

陳文茜直問小S「老公早洩妳會怎麼樣？」　她羞曝房事...會喊「再等我一下」

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

《聲林3》黃祝賢儒超會扭、李杰明豁出去　李拾壹創作打動陳珊妮：我非常喜歡

《聲林3》黃祝賢儒超會扭、李杰明豁出去　李拾壹創作打動陳珊妮：我非常喜歡

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面