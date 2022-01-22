快訊／亞旭中和廠派68人支援桃園竟未通報　侯友宜震怒「重罰30萬」

▲新北市長侯友宜。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／新北報導

桃園亞旭電腦工廠21日晚間傳出群聚感染，新北市府立即主動針對中和廠相關移工是否接觸交流進行調查，該廠相關單位初步回報均無支援情況。不過，22日中午市府經由精準疫調追查發現，中和廠於1/9-1/16期間曾派遣68名勞工前往桃園廠支援，市府立即啟動防疫作為，安排68名支援勞工前往採檢，並全數匡列居家隔離，全廠371人擴大採檢。該公司因未依規報備，詢問又未說明，讓市長侯友宜大為震怒，市府也依法重罰30萬元。

亞旭電腦昨天晚間一口氣爆出60人確診，至今天上午已累計70人染疫。新北市長侯友宜22日上午受訪時表示，移工群聚案目前都沒有新北市住民，至於外傳亞旭移工由人力仲介調派，且中和廠區的移工也會到亞旭上班，對此，侯友宜今天上午說，兩廠區並沒有互相調派，市府會要求所有勞工團體、企業都要落實防疫。

不過，衛生局下午就發布新聞稿指出，1/21中央公布亞旭電腦桃園廠傳出移工確診，當時便主動了解中和廠是否有相關接觸史，經兩度回報均無支援交流，不料1/22市府再度主動追查是否有勞工足跡涉及桃園，公司卻表示1/9-1/16中和廠曾派遣68名勞工前往桃園廠支援，於是火速啟動相關防疫作為。

衛生局說明，包括該廠支援68名勞工立即採檢，並匡列居家隔離，經調查中和廠共有371名員工，其中187人為外籍移工，衛生局將針對該廠全數員工擴大採檢，該廠即日起停止作業，待採檢結果全數出爐再進行安排。

衛生局表示，侯友宜對於該公司未能主動回報相關訊息感到震怒，要求公司務必配合市府防疫作為，擴大採檢、疫調，儘速阻斷傳播鏈。勞工局表示，如果企業移工調動，按規定必須向勞工局報備，但亞旭公司此次調動完全沒有通報在先，仲介及公司在面對詢問時未說明詳情，情節重大，將重罰30萬元。