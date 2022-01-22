水氣爆量蓋滿全台！7縣市迎大雨　下半天「這1區雨更猛」

記者李宜秦／台北報導

今日是水氣最多的一天，各地都有明顯降雨，下半天南方雲系水氣更增，恆春半島雨勢還會更大。而今晚到明晨將有一道鋒面通過，隨後東北季風增強，明日水氣略減雨勢趨緩，但下周一水氣又會增加，降雨機率再度提高，周五也就是過年前，也是水氣多的天氣型態。

▲今日各地雨勢明顯。（圖／記者李毓康攝）

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氣象局針對7縣市發布大雨特報，南方雲系影響，今(22)日基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區、恆春半島、綠島及大臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方及落石。

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員謝佩芸表示，今日台灣西南方不斷有水氣移入，水氣幾乎涵蓋台灣本島，北台灣尤其基隆、宜蘭持續有雨，且已累積較大雨量，今日北部、東半部、宜蘭、花蓮、東南部、恆春半島降雨明顯，下半天到明晨南方移入水氣更增，恆春半島雨勢更猛。

今晚到明晨將有一道鋒面通過，明日水氣減少，北部、東半部、中南部山區有短暫雨，中南部平地雲量較多，整體雨勢減緩。下周一又有華南雲雨區影響，水氣再度增加，各地降雨又趨明顯。另外今日、下周一3500公尺以上高山有降雪機率。

今日東北季風減弱，但因降雨明顯，回暖感受小，整天仍是濕涼，明日氣溫也較暖，直到下周一下一波冷空氣影響，北部氣溫逐漸下降，周三前北部、東北部較涼，低溫15到16度左右，整天16到20度間，周四以後氣溫略升，周五水氣又有增加趨勢。

▲▼南方雲系持續移入，水氣蓋滿全台，各地有雨。（圖／氣象局）