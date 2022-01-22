最正「嬌點」是她！新北警補進266新血　板橋刑警圈快暴動了

▲黃芳誼外型出眾，成為警界新人「嬌點」。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市將補進266名警界新鮮人，將分配到各個交通分隊及派出所，貢獻新鮮的肝。而在畢業分發的典禮上，一名散發魅力的女警深深吸引眾人的目光，她是警專109年特班警員黃芳誼，被分發到板橋區的海山派出所，未來目標是成為刑警，這讓海山分局偵查隊超興奮，「熱烈歡迎」。

▲黃芳誼（圖中）等警界新鮮人們查看各分局派補缺額。（圖／記者陳雕文翻攝）

警專109年特班警員黃芳誼，今年23歲，身高168公分體態勻稱，近乎模特兒的好身材，畢業於台中朝陽科大行銷與流通管理學系，因為從小愛看警匪動作片，所以在大學畢業即參加警察四等特考。

黃芳誼表示，她的志願是成為一名刑警打擊犯罪！但偵查隊的缺額太少，目前被分發到海山派出所。海山分局表示，只要有支援的機會即可讓她去幫忙、學習。

據了解，原本要進行一週的職前講習，但考量疫情因素，21日上午警察局決定將職前講習濃縮成一天，安排這群生力軍在市府六樓大禮堂完成職前講習，並邀請市長侯友宜到場替他們加油打氣。

▲身高168公分、外型出眾的黃芳誼志願是成為刑警，為民除害。（圖／記者陳雕文翻攝）

侯友宜致詞時提到，年輕警察弟兄加入我們打擊犯罪，保護人民安全行列，他非常開心，年紀輕抱著夢想根希望到新北，我們要給他鼓勵加油打氣，更不要忘記從警初心，我們有責任帶領他們捍衛新北治安。

新北市警察局長黃宗仁表示，這批警界生力軍在職前講習完畢後，就展開為期2個月或6個月的實務訓練，會由表現優異、有實務經驗的「師傅」帶領，不論在派出所或交通分隊，都會儘速讓他們熟悉第一線的執法工作，強化治安防護能力，保障市民安全，打造安居樂業的新北市。

▼黃芳誼的出現，讓氣場陽剛的海山偵查隊為之瘋狂，熱烈歡迎她加入。（圖／記者陳雕文翻攝）