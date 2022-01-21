高雄爸染疫擴及交通船、職場、診所　疑似源頭船已開往韓國

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

昨天高雄爆出一家三口確診，中央流行疫情指揮中心今（21）日公布最新狀況，相關染疫個案增加10例，都與在高雄港工作的父親（18156）相關，當中7人是港區相關接觸，包含交通船、其它公司的工程維修人員，另3人則是診所接觸。初步懷疑可能接觸境外個案的船舶已經駛往韓國，正與韓方通報聯繫中。

高雄一家三口（案18155~18157）案情一開始是一名幼兒（18155）看病有症狀，被檢驗陽性，回頭追父母２人陽性，父親（18156）本身工作與高雄港相關。

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指揮中心表示，今日新增本土個案為10例男性、13例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，當中有10人為高雄個案18156相關接觸者。陳時中今日表示，當中7人是港區相關接觸，包含交通船、其它公司的工程維修人員，另3人則是診所接觸。高雄市已經進行港區人員列冊，核對相關健保資料，看過病人會進行詳細疫調；診所匡列時間拉長。

初步調查工作船有到外籍船舶維修，和相關船人員接觸，時序比較可能的船駛往韓國，已經透過管道通報韓國，釐清感染源頭。

▲案18115相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布1/21本土確診個案。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大