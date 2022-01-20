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虐到橫紋肌溶解…苗栗自閉院生遭「綑綁」亡！教養院3員工被起訴

▲苗栗造橋1間私人寄養院，29日傳出28歲院生在院內遭毆昏迷，經緊急送醫後宣告不治。（圖／記者黃孟珍翻攝） 

▲28歲李姓院生在院內遭毆昏迷，經緊急送醫後宣告不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

苗栗縣造橋鄉私立德芳教養院李姓自閉症院生，去年疑遭社工及助理人員毆打，導致全身多處挫傷、顱內出血及橫紋肌溶解而死亡，檢方20日偵結，以私行拘禁致死、傷害等罪起訴社工林姓男子、行政助理賴姓男子及生活服務員周姓女子。對此，李母痛批，林男等3人偵訊期間不斷否認犯行，希望法官重判，「（他們）一點悔意都沒有！」

檢方調查，28歲的李姓院生患有重度自閉症，無法透過言語表達；林男、周女及賴男等3人2021年7月29日中午12時50分，因李姓院生情緒躁動，竟用毆打、綑綁等方式將李男拘禁在房間內。期間，李男一度掙脫，林男等3人再次圍毆，直到下午3時40分許發現李男沒有反應，才緊急送醫。

▲院生家長得知消息後，也趕忙前來詢問狀況。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲院生家長痛批林男3人毫無悔意。（圖／記者黃孟珍翻攝）

檢方指出，李男到院後不治，但身上有多處擦傷，這才讓施虐的案情曝光。經法醫檢剖後，認定死者全身有多處挫傷、顱內出血、局部腦實質浮腫及橫紋肌溶解症，最後因惡性高熱及代謝性衰竭死亡。

檢方表示，林男等3人明知李姓院生的情況，施以非法手段拘禁又不給予水及照料，且未即時就醫導致李男死亡，全程都被院內的監視錄影器拍下。因此，檢方依私行拘禁致死、傷害等罪嫌起訴教養院3名員工。另外，教養院的林姓院長、教保員兼訓練員江姓女子因不在場及未出手毆打，因此皆不起訴。

針對檢方起訴一事，李姓死者的母親表示，被起訴的3人確實都有動手，卻在偵查庭上否認犯行，認為他們毫無悔意，希望司法還給她兒子一個公道，「一點悔意都沒有」、「太可惡了，希望法官能重判。」

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