華泰名品城絕代風華潮新年　體驗華燈初上綿延1.7公里璀璨燈籠海…

▲體驗華燈初上，綿延1.7公里璀璨燈籠海。（圖／華泰名品城提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園必訪景點再添一處！位於高鐵桃園站、機捷A18站旁的GLORIA OUTLETS華泰名品城，搭上超夯復古熱潮，全區大紅燈籠綿延超過1.7公里，張燈結彩添喜氣，將西方經典年代場景結合東方傳統春節特色，神還原異國唐人街氛圍，歡迎民眾1月25日起至2月28日到「華泰唐人街‧絕代風華潮新年」體驗中西合璧、福虎生風農曆年氛圍！

▲雙獅獻瑞50s快餐店。（圖／華泰名品城提供）

華泰名品城總經理梁曙凡20日表示：隨著桃園的國際化，GLORIA OUTLETS華泰名品城大玩中西合璧梗，當傳統爆竹、燈籠、舞獅、春聯遇上快餐店、Disco舞廳、嘻哈風籃球場，復古美好的絕代風華潮新年就此誕生！一期廣場以「雙獅獻瑞．花開富貴」揭開絕代風華序幕。

▲春色繚繞70s-Disco舞池。（圖／華泰名品城提供）

二期則有「新春Disco舞廳」和「煙霧繚繞立體春」坐鎮。大紅燈籠高高掛，也掛進Disco舞廳！在金元寶與紅燈籠的相互輝映下，新春Disco舞廳多了份東方年節獨有的韻味，讓人欲罷不能，快門按不停！而走進三期嘻哈球場，兩張斗方春聯映入眼簾，偌大的「招財進寶」、「錢進我家」組合字，超嘻哈的張貼在巨型音響上。

▲斗方春聯點綴90s嘻哈球場。（圖／華泰名品城提供）

別出心裁的三大應景地標，讓你輕鬆拍出洗版社群的時尚大片！除了走春景點外，還有回饋走春民眾的專屬活動！自1月29日至2月6日，只要與園區內一期、二期、三期年節造景合照，並將照片上傳至華泰官方FB或華泰官方IG指定貼文，即有機會獲得3,000元園區商品抵用券，加碼購物金！