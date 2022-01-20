餐廳可要求「出示疫苗證明」？陳時中：不贊成聯合集體行為

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布，自1/21起，民眾前往包括夜店、酒店等12大休閒娛樂場所，必須出示「完整接種2劑疫苗」且滿14天的接種紀錄。指揮中心指揮官陳時中也解釋，個別餐廳若有要求不反對，但若是5、6家連鎖店聯合一起做「我們認為不宜。」

陳時中也詳細說明，八大服務人員及客人本來就強制要求接種兩劑疫苗，因此這個疫苗證明規劃使用相對也方便。但未來是否會擴及電影院或餐廳等場所一併實施，他則強調，「個別餐廳要求我們也不反對」，但若是有聯合集體行為，或是要以公權力來使用，「我們不贊成。」

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西堤餐廳為例，假設是同個系統，分店規定使用，指揮中心這邊沒道理反對。陳時中指出，若是很多不同家連鎖店聯合一起做，「我們認為不宜。」

指揮中心表示，1月21日起，民眾前往「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖」等休閒娛樂場所時，應配合出示完整接種COVID-19疫苗紀錄，始得入內活動消費。接種紀錄除出示「紙本疫苗接種卡」外，亦可使用「健保快易通」或「數位新冠病毒健康證明」提供檢視。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）