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「姪女」來電要26萬周轉　郵局行員機警通報...桃園男積蓄保住了

▲林姓男子遭假姪女詐騙。（圖／大園警分局提供）

▲林姓男子遭假姪女詐騙前往郵局匯款。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

警方上午才在郵局宣導反詐騙，下午就有44歲的林姓男子因接獲假姪女來電，稱她經營網路拍賣需要現金周轉，欲匯款新台幣26萬元，所幸機警行員察覺有異向警方通報，成功守住民眾的血汗錢，大園分局長董欣欣20日上午特別前往該郵局頒發感謝狀，表揚機警阻詐的行員。

▲員警前往郵局阻詐。（圖／大園警分局提供）

▲員警前往郵局阻詐。（圖／大園警分局提供）

大園警方表示，林姓男子日前接獲一名女子來電，自稱是林男表姊的女兒，該女聲稱最近剛換手機門號，要求林男加入她新的LINE帳號，林男覺得電話中的聲音很像姪女，且語氣非常親切於是信以為真。

▲大園分局長董欣欣前往郵局表揚機警阻詐的行員。（圖／大園警分局提供）

▲大園分局長董欣欣前往郵局表揚機警阻詐的行員。（圖／大園警分局提供）

昨日下午，林男接獲假姪女的訊息，表示她經營網拍需要26萬元現金周轉，林男一時不察，隨即前往郵局欲臨櫃匯款，但林男在辦理匯款手續時一邊講電話，由於上午警方才前來宣導反詐騙，行員查覺有異向其關懷提問，在得知林男的匯款用途後，認為他可能遭到詐騙，立刻向觀音分駐所通報。

警員廖泫儒、李辰翊獲報到場了解，與行員一同向林男勸說，並請林男向其表姊確認，林男才驚覺自己遭到詐騙，頻頻向員警及行員道謝，幫他守住辛苦存下的26萬元積蓄。

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