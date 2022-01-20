14天教召新制上路　國防部：津貼1.5倍發放最高拿1350元

記者陳家祥／台北報導

行政院會20日通過由國防部擬具的「後備軍人召集優待條例」草案，將函請立法院審議。草案內容包括，召集期間企業給付員工薪資150％自所得額減除、後備軍人接受召集達五次者發給獎金等優惠。其中，後備軍人津貼的幅度是以基本工資的1.5倍計算，新制實施後，軍官、士官、士兵的津貼，將來到1350、1200、1050元。

國防部今年將試行單次14天的教召新制，為降低對企業的衝擊，國防部提出《後備軍人召集優待條例草案》，公司、學校等若有員工受召，依法須給付員工薪資外，申報當年所得稅時，還可扣除支付薪資「150%」的所得額。政院20日於院會中討論通過。

行政院20日召開例行院會，會後由發言人羅秉成召開記者會說明。針對《後備軍人召集優待條例草案》議題，國防部副部長柏鴻輝表示，這次的條件，對後備軍人津貼的調整幅度，是以基本工資的1.5倍計算，所以軍官、士官、士兵分別從900、800、700元，今年開始接受後，新制召訓調整為1350、1200、1050元，在今年1月12日送行政院。

柏鴻輝說，在未來，今年1到3季是試行，第4季是檢討，對於第5次徵集的標準都是鼓勵，提高他的津貼，還有對於企業界的回饋，都是在今年執行完畢後，再來做意見的調整。

柏鴻輝表示，私人機關的補助條例，全部都涵蓋在裡面，制度設計面也讓企業可以參與國防事務，是對企業回饋、對企業支持的象徵。

羅秉成補充，提高給予的部分，院長在已經裁示給予，按照不同軍階、官士兵等，從原來的900、800、700元提高1.5倍，增加教召的意願。獎金部分是另外計算。