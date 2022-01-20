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關鍵不在第三劑！李秉穎嘆1問題不解決：無法與病毒共存

▲▼李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自「新聞放鞭炮」）

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自「新聞放鞭炮」）

記者張乃文／台北報導

隨著第三劑疫苗開放全民符合條件皆可施打，近期本土疫情及變異株的侵襲，民眾如火如荼施打加強劑，同時有專家認為第三劑要盡速接種才能走向與病毒共存之路。不過，中央流行疫情指揮中心專家小組委員李秉穎強調，現在問題不在第三劑，而是基礎劑還有20%人沒打，只要這20%沒有施打，我們就無法與病毒共存。

截至18日止，最新新冠疫苗覆蓋率，第一劑80%、第二劑72.6%，數字看起來雖高，但讓專家十分擔憂。李秉穎今（20）一早接受資深媒體人周玉蔻專訪就提到，「有問題的不是第三劑」，而是仍有約20%的人遲遲未打基礎劑。

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李秉穎說，只要這20%的人不加緊施打疫苗，「我們就無法放心地與病毒共存」。醫師解釋，打過2劑疫苗的人，可以說99%可能都會是輕症，但沒打過疫苗的人，就會有20%是重症，萬一台灣發生大規模社區感染，這些人就是有20%機率會重症、2至4%會死亡，醫療機構收治一定受到影響，結論就是導致無法與病毒共存。

但這20%的人中，也包括無法施打疫苗的12歲以下族群，李秉穎則說明，小朋友的問題反而比較小，因為他們的重症比率非常低，上述所指的20%重症是大人，在各國情況也顯示，小孩得到新冠肺炎很少重症，雖然不是完全沒有，但得到重症比率非常低。

李秉穎再次強調，要與病毒共存的須視2個基本條件，也就是重症及死亡比率。

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