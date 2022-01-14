虎年限定特色紅包袋推薦必收　可愛萌虎、霸氣虎紋通通有

▲看膩了傳統紅包袋，印刷設計品牌Riso Museum的虎年限定紅包，讓你發紅包不只有滿滿心意，也充滿新意。（圖／Pinkoi提供）

記者洪菱鞠／台北報導

即將迎來農曆新年，各式造型紅包袋成了近期最應景的主打品，而比起傳統素面款，越來越多人喜歡挑選設計款式、創意趣味，或是把祝福語直接印製於封面，今年也有不少必收的虎年限定Q萌紅包袋，還有摺疊、簍空、梗圖等創新kuso造型，發紅包可以感受喜氣又獨特，一眼就認出是你送的專屬紅包。

Pinkoi集結虎年特色紅包春聯，療癒可愛風到知性設計應有盡有，像是攜手LINE FRIENDS原創IP「BROWN & FRIENDS」，熊大、兔兔和莎莉特別換上虎年裝扮，並結合台味的虎字情話，如「虎哩挖誒愛」、「虎你歡喜」、「天天幸虎」等，讓送禮更加討喜。

▲換上虎年裝扮的熊大、兔兔和莎莉，讓紅包看起來更討喜。（圖／Pinkoi提供）

▲什物a kind of café虎年紅包組合。（圖／Pinkoi提供）

而老虎一般給人威武兇猛形象，設計品牌「什物 a kind of café」以擅長的印花創作手法結合特製雲朵狀老虎，再搭上喜氣洋紅花球，讓老虎姿態變得柔軟療癒，並選用低調卻不失質感的橘紅色與深淺棕色相互應，象徵在即將迎來的2022，出雲的老虎將帶來出運的一年。

台灣知名印刷設計品牌Riso Museum，也推出2022虎年限定紅包，以栩栩如生的虎紋設計搭配圓弧開口剪裁，突破常見的完整老虎型態，為每個紅包袋營造出與眾不同的生命力。

momo同樣網羅超過500款紅包袋、春聯及對聯，祭出慶新年限時優惠7折起，其中也有不少「招虎(福)必收紅包袋」，逗柴貓特別推出多款身穿老虎裝扮的Q萌柴柴紅包袋，並搭配「春、福、滿、財、恭賀新禧」五款吉祥文字。

▲逗柴貓推出2022新春虎年紅包袋。（圖／momo提供）

▲▼以老虎造型設計的紅包袋，很適合包給小朋友。（圖／momo提供）

立體燙金搭配老虎造型外袋設計的虎年紅包袋，以及封面採用彩色疊燙工藝，搭配精緻流蘇掛飾的折疊紅包袋，俏皮可愛很適合送給小朋友；印上「內有巨款、賞金萬兩、賞銀、隨便花、不差錢、馬上有對象、我養你」等創意趣味文字，則是讓對方收到會心一笑。

▲創意語錄紅包袋。（圖／momo提供）



▲簍空設計紅包袋，露出千元鈔票上四個小朋友。（圖／momo提供）

另外，也有獨特簍空設計，露出千元鈔票上的四個小朋友、五百元鈔票上的棒球隊等圖樣，收禮對象一眼就看見內容心意，增添紅包亮點，再搭配封面採用高級燙金視覺，讓kuso趣味文字更加分。

過年採買除了準備紅包袋、春聯，也少不了零嘴乾貨、伴手禮等年貨，東森購物網與嘉義縣政府合作，推出「嘉義優鮮-年節好物購」線上年貨大街，網羅50家業者、超過600件商品，像是網路人氣夯品「咔啦脆蝦」、一口吃烏魚子、古早味地瓜酥、茂谷柑等應有盡有，送禮自用兩相宜，一站購足之外，至1/28前，於活動專區消費，滿2,500元現折200元，讓消費者透過網路輕鬆辦好年貨，又有滿額現金折價送等優惠可以拿。