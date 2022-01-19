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1歲雙胞胎口腔潰爛！罹泡疹性齒齦舌炎　竟是爸爸「親親」害的

▲▼1歲多雙胞胎口腔潰爛罹患「泡疹性齒齦舌炎」。（圖／施勝桓診所提供）

▲▼1對1歲多雙胞胎口腔潰爛罹患「泡疹性齒齦舌炎」，「凶手」竟是父親親吻而傳染。（圖／施勝桓診所提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一對1歲1個月大雙胞胎兄弟上個月高燒不退、口腔潰爛、有破洞、下嘴唇周邊出現水泡，家人趕緊求助施勝桓診所，診斷出罹患罕見的「泡疹性齒齦舌炎」，大人們不解為何會感染，一經詢問，原來是曾罹患過唇泡疹、目前已結痂的父親，常常親吻兩兄弟所引起，施勝桓呼籲外面病毒多，家長回到家必須先做好消毒，暫時不要有太親密行為。

▲▼1歲多雙胞胎口腔潰爛罹患「泡疹性齒齦舌炎」。（圖／施勝桓診所提供）

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施勝桓表示，上個月四個大人包括阿公、阿嬤和父母，抱著2個雙胞胎兄弟就診，2名小孩口腔潰爛、牙齦紅腫出血、下嘴唇明顯有水泡，初步研判與腸病毒病症不同，經詢問在場大人是否有人罹患泡疹？這時大家眼光全轉向爸爸，原來爸爸2個禮拜前罹患唇泡疹才剛痊癒，但下巴還有結痂，應該是爸爸每天回到家都會親吻小孩因而傳染。

施勝桓說，感染「泡疹性齒齦舌炎」機率約10分之1，同時有2人感染的案例比較特殊，他呼籲最近親子間不要有太親密行為，尤其是5歲以下、抵抗力較差的小孩，畢竟現在外面病毒多，家長回到家，一定要先洗手消毒，甚至先洗澡。

患者的飲食部份，要吃有熱量、易入口的食物，多喝水，就會慢慢痊癒，除非年紀太小例如新生兒才可能衍生重症。

施勝桓補充說，「泡疹性齒齦舌炎」和「腸病毒泡疹性咽峽炎」不太相同，齒齦舌炎症狀是口腔內四處潰爛、破洞，腸病毒則常出現在口腔咽喉入口處。

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關鍵字：

施勝桓泡疹齒齦舌炎

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