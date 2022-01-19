網漫平台KAKAO WEBTOON 破60萬下載！推新年追漫抽iPhone 13

▲網漫平台KAKAO WEBTOON在台灣突破60萬次下載，推出「寒假特輯」、「新年追漫抽大禮」活動。（圖／KAKAO WEBTOON）

記者林育綾／綜合報導

來自韓國的網路漫畫平台KAKAO WEBTOON 在台灣突破60萬次下載！如今也公布「寒假特輯」與「新年追漫抽大禮」應景活動，包括儲值追漫可抽關西六福莊套票、折疊電動麻將桌等萬元大獎，春節連續9天登入簽到，還可抽近千元的隨機福袋；若達儲值門檻，可再加碼抽 iPhone 13 pro 及萬元大紅包。

KAKAO WEBTOON目前擁有最多韓國原創IP，自去（2021）年6月在台正式上線，在疫情嚴峻、娛樂平台百家爭鳴的時期，成績仍開出紅盤，甫上線就獲得Google Play 漫畫類平台冠軍、App Store 娛樂類排行第6名。

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▲KAKAO WEBTOON去年6月在台上線，獲得Google Play 漫畫類平台冠軍。（圖／KAKAO WEBTOON）



而上線至今已累積突破60萬次下載，平均每日閱讀話次數也高達50萬話，且付費閱讀的用戶數也有翻倍成長，平台表示，這體現付費觀看正版作品的觀念日趨普及，無疑為內容產業注入一股強心針。

為了感謝用戶支持，KAKAO WEBTOON 除了延長新戶註冊可得1,000金幣的優惠，也因應即將到來的寒假、農曆新年，推出「寒假特輯」與「新年追漫抽大禮」活動。為此也精選多部熱血作品，包括 Bug 仔的開墾記《副本重置》、轉世加重生後要如何讓人生轉向的《今生我來當家主》，以及可以一圓神射手夢想的《魔彈射手》，陪用戶度過不能出國的寒假。

「寒假特輯」為農曆新年暖身，在1/22至1/26連續5天的，只要累積付費閱讀30話次以上，即可抽價值近萬元的關西六福莊一泊二食雙人套票。

▲「寒假特輯」精選多部熱血作品。（圖／KAKAO WEBTOON）

而緊接9天農曆新年，在1/29-2/6推出「新年追漫抽大禮」，只要累積付費閱讀30話次以上，就有機會獲得價值萬元折疊電動麻將桌；而有達儲值門檻，可再加碼抽 iPhone 13 pro、新年萬元大紅包。此外，連續9天登入簽到，還可抽近千元的福袋，內含各式新年應景小物、超夯作品周邊、韓國國民天后IU的限量金幣兌換卡。

KAKAO WEBTOON 也特別推薦5部春節應景作品，包括《全能家事大魔王-需要幫妳洗碗嗎？》、《爸爸，我不想結婚！》、《水男孩-好想談戀愛》、《被不良少年盯上-跑腿羅曼史》、《盜墓王》，適合在走春塞車、親戚拜年的無聊時間打開閱讀。

▲KAKAO WEBTOON 也特別推薦5部春節應景作品。（圖／KAKAO WEBTOON）



Kakao Entertainment Taiwan 執行長吳明修表示，感謝台灣用戶的支持，上線以來的批評與指教我們都虛心接受並努力改進，往後也將不斷推出更好的作品、提供更優質的平台體驗，同時期許新的一年目標用戶數能有翻倍成長。